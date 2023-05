El CE Manresa disputarà contra el Navalcarnero la primera eliminatòria de la promoció d'ascens

Elha quedat emparellat amb el, del grup 5, a la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a, després del sorteig que ha portat a terme la Federació aquest dilluns al matí a. El partit d'anada es disputarà alel proper diumenge a les 12 del migdia, i el de tornada a l'el següent cap de setmana. Cal tenir en compte que en cas d'empat al final de l'eliminatòria es disputarà pròrroga, però si l'empat persisteix no hi haurà penals i es classificarà el millor classificat durant la lliga.El Navalcarnero ha finalitzat endel grup 5 de Segona RFEF. Ha sumat un total de 62 punts, amb 19 victòries, 5 empats i 10 derrotes. Per contra, els homes dehan sumat vuit punts menys, 54, i han acumulat 14 victòries, 12 empats i 8 derrotes. Pel que fa a balanç de gols, també presenta millors números que els blanc-i-vermells. Ha anorar 46 gols i n'ha encaixat 28, pels 40 i 32 marcats i rebuts per part dels del Bages.El màxim golejador dels madrilenys aquesta temporada ésamb 10 dianes, seguit de, amb 9. Per part manresana, els gols estan més repartits i és, amb 8, el màxim artiller.Es dona el cas que els dos entrenadors, Ferran Costa ison els misters més joves de la categoria, amb només. Com el CE Manresa, el Navalcarnero vesteix samarreta blanc-i-vermella.