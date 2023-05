L'Ajuntament de Manresa decreta tres dies de dol oficial per condemnar el darrer feminicidi a la ciutat

durant tres dies per condemnar l'últim acte de l'assassinat d'una dona de 31 anys que ha mort a la ciutat presumptament a mans de la seva parella , un home que ha estat detingut aquest dilluns pels. Els grups municipals que formen el consistori han acordat tres jornades de dol oficial, durant les quals lesi hi haurà una les banderes del Saló de Sessions. L'alcalde de Manresa,, ha condemnat eli ha ofert el suport de l'Ajuntament a familiars i entorn de la víctima.Per a aquest dimarts, a les 12 del migdia, l'Ajuntament de Manresa convoca unaa la plaça Major, on també es farà un. L'Ajuntament hi convida tota la ciutadania, així com tots els agents, associacions i entitats que treballen contra la violència masclista i moviments feministes.El minut de silenci estarà presidit per la consellera d'Igualtat i Feminismes,, i per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que estaran acompanyats de la regidora de Feminismes i LGTBI,, i altres membres del consistori. També hi assistirà la Secretària de Feminismes,, i la Directora General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes,A banda, durant tot el període de dol i enque es duguin a terme a la ciutat de Manresa, es guardarà un minut de silenci en senyal de dol i es pronunciaran unes paraules en record de la víctima.