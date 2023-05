Set-cents alumnes de secundària participen aquesta setmana en el «Fem Òpera!» del Kursaal

Centres de secundària participants

Dimarts, 16 de maig – 19 h

Dimecres, 17 de maig – 19 h

Dijous, 18 de maig – 19 h

Divendres, 19 de maig – 19 h

Fitxa artística

Arranjaments i direcció musical: Óscar Peñarroya

Dramatúrgia i direcció escènica: David Pintó

Adaptacions al català: David Pintó, Sílvia Sanfeliu, Cèsar Aparicio, M. Carme Mateu, Albert Mas-Griera, Daniel Anglès, Pilar Capellades, Xavier Bru de Sala

Solistes: Ana San Martín i Jordi Gener

Cor: Clara Badia, Anna Fabrés, Júlia Garrido i Núria Masip

Nena: Aina Piqué

Músics

Piano: Jordi Castellà

Contrabaix: Ferran Puertas

Flauta: Elisenda Masachs

Clarinet/saxo: Francesc Puig

Trompeta: Ramon Figueras

Trombó: Darío Garcia

Percussió: Dani Guisado i Ramon Torramilans

Disseny de llums: Jordi Vallet

Disseny de so: Jaume Ferrer

Direcció tècnic: Pere Montoro

So i il·luminació: Equip Tècnic Teatre Kursaal

Producció i coordinació: Cristina Gonzàlez – Servei Educatiu Kursaal

La desena edició del projectefarà pujar a escena 706 alumnes de secundària de tretze centres educatius de la Catalunya Central, en quatre funcions - dimarts, dimecres, dijous i divendres (a les 7 de la tarda)- a la sala gran del. Impulsat des del Servei Educatiu del Teatre Kursaal de Manresa, que compta amb el suport d'ICL Iberia', el Fem Òpera! té com a objectiu principal la participació de l'alumnat en un espectacle d'òpera formant part del cor d'escena i acompanyats d'una orquestra en directe.En l'edició d'enguany, l'alumnat viatjarà a través de l'evolució del gènere operístic amb el muntatge De l'òpera al musical que ha dirigit, amb dramatúrgia i lletres del mateix, i arranjaments i direcció musical d'De l'òpera al musical és un passeig musical per l'òpera i el teatre musical, passant per diferents estils (òpera, opereta, òpera folk, musical...) i veient com molts musicals s'han inspirat i basat en òperes. Per exemple, el musical Rent està basat en l'òpera La Bohème, Miss Saigon en l'òpera Madama Butterfly i l'va fer una versió rock de l'òpera Aïda. Un espectacle en què no hi faltaran fragments de Turandot deo Nabucco dei en què els joves intèrprets descobriran alguns dels personatges més emblemàtics de la història de l'òpera com Carmen o Fígaro.Lesper veure l'espectacle, que és obert al públic, es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet a la web . El preu és de 8 euros, 5 euros per als menors de 30 anys.D'Auro (Santpedor)Mig Món (Súria)Vedruna (Berga)INS de Navarcles (Navarcles)Serra Noet (Berga)Ave Maria (Manresa)Alexandre de Riquer (Calaf)Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara)Badia i Margarit (Igualada)Miquel Bosch i Jove (Artés)Castellet (Sant Vicenç de Castellet)FEDAC (Manresa)Cal Gravat (Manresa)