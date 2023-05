Marc Buxaderas i Adnan Almousa, ambaixadors de la segona Cursa Adaptada de Manresa

La, conjuntament amb l', organitza la segona edició de la, adreçada a tots els infants i joves amb. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure la, així com avançar cap a la igualtat d'oportunitats de participació en l'oferta d'activitats esportives i d'oci a la ciutat. Tothom qui vulgui, podrà gaudir d'un matí de lleure, esport i activitats obertes al públic, el dissabte 20 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia.En aquesta ocasió, Ampans treballa conjuntament amb la comunitat educativa del territori. La Cursa compta amb la col·laboració d'alumnes de Màrqueting i publicitat de l'de Sant Vicenç de Castellet, que han treballat en la creació del lema d'aquest any Actitud sense límits, diversió sense fi. El grup d'estudiants dona suport a la fundació en l'organització i difusió, compartint valors i missatge. També ells han estat els impulsors de cercar ambaixadors de la cursa, convidant l'actor i monologuista, i l'atleta, que seran dissabte a la cursa, i participaran de l'acte i de l'entrega de medalles als participants.A més, aquesta cursa tindrà lad'UManresa-FUB: l'espai FUB4 serà d'escenari, i la comunitat d'UEducació formarà part de les activitats ofertes.Eli la Fundació "la Caixa" també la faran possible, per segon any consecutiu. CRTEA participarà de l'esdeveniment, mentre Fundació "la Caixa" hi dona suport.L'any passat, en la seva primera edició, més de 60 infants i joves van participar a la primera Cursa Adaptada de Manresa. Aquest any, s'espera una participació encara major, i es té per objectiua tots els nens i nenes de la ciutat, oferint activitats sensorials i jocs inclusius més enllà de l'acte central que suposarà la cursa adaptada.Lesja estan obertes i es poden fer a través d' aquest enllaç