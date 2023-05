ERC Manresa vol gestionar Ensenyament el proper mandat per combatre la segregació escolar

"Després de 83 anys,vol assumir lade l'Ajuntament deper rescatar elseni poder eliminar o reduir al màxim la, fomentar l'equitat i la igualtat d'oportunitats, continuar invertint en el manteniment de les escoles i en els entorns escolars i els patis verds", ha explicat l'alcaldeen roda de premsa.Per fer-ho, ERC proposa "en el procés d'perquè tinguin l'oportunitat de conèixer els projectes que tenen en els seus centres escolars pròxims", i reduir, així, laen escoles més llunyanes, ha exposat. Per tenir més arguments de cara a les famílies, l'podrà coordinar inscripcions en grup."No hi ha unaper eliminar la segregació escolar", ha avisat, "hi ha tot un conjunt de mesures que ens comprometem a començar a aplicar, però la segregació no es resol d'un dia per l'altre; cal un govern que hi estiguiper capgirar la situació", ha avisat.A més, ERC s'ha compromès a continuar ladels centres educatius "que s'ha triplicat els darrers anys fins a uns 200.000 euros", i a desenvolupar tot el projecte "que ja vam anunciar d'inversió d'un milió d'euros per millorar la, com per exemple posant l'ascensor a l', que fa anys que reclama".En aquest mateix capítol d'inversions, ERC ha explicat, tal i com va avançar NacióManresa , que l'Ajuntament cobrirà una part -el 20%- de les obres a la nova"per agilitzar-ne la construcció". Per això, "ja tenim eld'iniciar en breu els treballs d'un centre que, al ser de nova construcció, incorporarà les millores del nou model educatiu".Finalment, Pol Huguet ha explicat que la voluntat d'ERC és continuar amb el projecte deque ja s'ha fet a, "i que s'ampliarà a la resta de centres educatius de la ciutat". A aquest efecte, l'Ajuntament invertirà 50.000 euros anuals que "tot i que cada centre té unes característiques diferents, pot suposar l'actuació en".Pel que fa a la, els republicans també es proposen que els més petits participin en els òrgans de decisió de la ciutat "" i "adaptant la fórmula i el llenguatge perquè puguin fer aportacions per millorar la seva ciutat". Més enllà del, ERC proposa que els nens i nenes puguin participar en altres òrgans de participació municipal, "de la mateixa manera que ho fan altres col·lectius".