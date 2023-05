La Cursa Ciclista Vila de Súria s'estrena en el calendari de Grans Clàssiques de Catalunya

ha acollit aquest diumenge una jornada de ciclisme de primer nivell amb la 7a, que enguany s'ha estrenat com a prova puntuable del calendari de- 7è Trofeu Joan Casadevall. La prova ha comptat amb la participació de 110 ciclistes inscrits en les categories Elit i sub23.La plaça de la Serradora ha estat el punt de sortida i arribada de la cursa, amb un recorregut de 139 quilòmetres per les comarques del, i un desnivell de 2.060 metres. En aquest mateix punt ha tingut lloc el lliurament de guardons.L'organització de la prova ha anat a càrrec de la, l'Ajuntament de Súria a través de l'àrea municipal d'Esports i la Federació Catalana de Ciclisme.Abans de la sortida, els ciclistes participants han fet unen record de tres socis de l'entitat ciclista surienca que han desaparegut enguany: Antonio Cabezos, Josep Maria Prat i Francesc Reguant.Els guanyadors de la prova han estat(categoria Elite) i(categoria sub23). Per equips, la victòria ha estat per aEl lliurament de guardons ha anat a càrrec del president de la Federació Catalana de Ciclisme,, del delegat de la Federació a les comarques de Barcelona, el surienc, i del president de la Unió Ciclista Mig-Món,. En aquest acte també hi han participat l'alcaldei la regidora de Joventut, Esports, Participació Ciutadana i Turisme,. La celebració de la prova ha concentrat nombroses persones afeccionades a l'entorn de la plaça de la Serradora.