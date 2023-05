La permanència relaxa el CB Vilatorrada davant el Bàsquet Molins (69-60)

Més bàsquet

Elha perdut aquest diumenge contra el, 69-60, l'endemà que la derrota de La Salle Manresa S. Gol els confirmés la permanència, una temporada més, a la. Els del Baix Llobregat tampoc no es jugaven res, perquè la setmana passada van confirmar-se matemàticament com a equip de Primera.El partit ha estat dominat gairebé per complet per l'equip local. Després de posar-se 9-2 a l'inici, el Bàsquet Molins ha anatde punts al llarg del primer i segon quart, que han finalitzat 25-15 i 38-32.A la represa, els del Bagesi s'han posat per davant després d'un parcial de 0-9, en un quart en què els del Baix Llobregat, i han encarat els últims minuts per sobre en el marcador, 43-47.En el període definitiu, el marcador s'ha posat 55-55 després deentre els dos equips, i a partir d'aquí, els locals han fet un parcial de 14 a 5 que ha estat definitiu.El màxim anotador bagenc ha estatamb 14 punts. El Terra Endins CB Vilatorrada rebrà en l'última jornada el, diumenge a 2/4 de 8 del vespre.