L'Avinent Manresa femení, subcampió d'Espanya de Mitja Marató

L'equip femení de l'ha assolit aquest diumenge eldeen el campionat que s'ha celebrat aL'equip manresà format per la manresana, la tortosinai la vilanovinaha sumat 3h51'00", només superat per l'equip madrileny, que ha fet 3h47'47". El tercer esglaó del podi l'ha ocupat el, que havia guanyat les darreres quatre edicions, amb 3h58'27".A nivell individual, Meritxell Soler, que es troba a l'inici de la preparació per afrontar elel proper agost a Budapest, només ha pogut ocupar la cinquena posició final amb un temps d'1h12'42". Guarner amb 1h14'56" ha estat vuitena, i Guerra ha sabut patir i aportar el temps necessari d'1h23'22" per situar a l'equip al segon calaix del podi.En categoria masculina, l'equip manresà ha finalitzat en tretzena posició, amb28è amb 1h07'37".ha ocupat la 81a posició amb 1h11'41"-mmp-,ha estat 112è amb 1h14'07",, 118è amb 1h14'56" i, 141è amb 1h18'03".