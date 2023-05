Nova alegria esportiva: el Club Patí Manresa femení puja a Primera Catalana

La no presentació de l'al partit contra elaquest dissabte ha donat als de la Garrotxa un resultat de 10-0 que ha fet que dormissin com a segons classificats de lad', i com que la victòria virtual superava els 7 gols de diferència, obligava ala vèncer elper recuperar la segona plaça i aconseguir l'ascens a, la divisió anterior a l'estatal.I així ha estat. Les manresanes s'han imposat 4-0 a l'equip cuer de la classificació, amb dos gols de, i un dei de, i han recuperat la posició que les permetrà jugar la propera temporada a Primera Catalana.