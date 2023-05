Dilluns comença el període d'inscripció del Casal Esportiu Municipal de Manresa

Casal a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella

Casal al CEM Ateneu les Bases

Aquest dilluns 15 de maig, a les 10 de matí, comença el període d'inscripció dels2023, unes activitats adreçades a infants de 7 a 14 anys (nascuts entre els anys 2009 i 2016), que tenen l'objectiu d'ocupar eldurant el període demitjançant la pràctica d'esports i altres activitats de caràcter recreatiu.Les activitats es realitzaran ali a altres espais de la zona esportiva. Al llarg d'un matí es realitzaran quatre rotacions de diferents activitats esportives: atletisme, BTT, bàdminton, tennis taula, intercrosse, ultimate, gimnàstica artística, beisbol, jocs tradicionals, pales i piragüisme (canoa i caiac) i activitats de remullada. En funció del grup, el dimecres o dijous, els participants es desplaçaran alper fer les activitats de canoa i caiac, sempre que la qualitat de l'aigua ho permeti, considerant que enguany ens trobem amb una situació anòmala deguda a la sequera.Els Casals Esportius Municipals tindran dues vies per a inscriure's: a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa o de manera telefònica, al 010 (cost segons operadora) o al 93 878 23 01 (gratuït). La ciutadania també es pot dirigir a l'en l'horari d'atenció al públic.El nombre de places és limitat a 110 infants per torn i s'atorgaran per. S'estableixen un total de quatre torns: del 26 de juny al 3 de juny, del 3 al 7 de juliol, del 10 al 14 de juliol, i del 17 al 21 de juliol. El preu serà de 57,40 euros, i de 20,09 euros si es disposa de beca. Per tenir accés a less'ha d'estar empadronat a Manresa i poder acreditar, com a mínim, una d'aquestes circumstàncies: ser beneficiari de beca de menjador del curs 2022-2023 per motius socioeconòmics, haver rebut un ajut per material escolar durant el curs 2022-2023, o bé formar part d'una unitat familiar empadronada a Manresa i situada en el tram F de renda bruta anual de la taula de tarifació social.A banda del Casal Esportiu Municipal, Els complexos esportius municipals de lesi l'també ofereixen activitats diverses durant l'estiu.A les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella s'hi realitzarà el, adreçat a nens i nenes nascuts durant i abans de 2019 i que tinguin superat el control d'esfínters (que no portin bolquers).El Pisijoc és un servei que funcionarà durant les setmanes del 26 de juny al 4 d'agost i del 29 d'agost a l'1 de setembre, amb la possibilitat de seguir l'activitat durant el mes d'agost en funció de la demanda.Tot i que en el Pisijoc la protagonista és l'aigua, a banda de, també s'hi fan altres activitats com FitKids, tallers de manualitats, jocs esportius, psicomotricitat per als més petits i enguany activitats temàtiques del circ.S'estableix un primer torn d'inscripcions preferents per abonats, fills d'abonats i cursetistes en actiu, del 8 al 14 de maig i inscripcions obertes a tothom a partir del 15 de maig. Leses poden fer presencialment a la recepció de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella o bé a la web de les piscines Elper les activitats per setmana és de 60,65 euros (no abonats) i 48,50 euros (abonats). També s'ofereix el servei despertador de 7.45 a 9 h i servei carmanyola de 13.15 a 15.15 h.Des del Complex Esportiu Municipal Ateneu les Bases també s'ha preparat una oferta amb una temàtica que enguany està relacionada amb el, sense perdre de vista la vessant esportiva.LesSúper Herois de la Terra estan adreçades a infants de 3 a 14 anys i funcionaran del 26 de juny al 28 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 13 h, amb possibilitat d'acollida de 8 a 9 h i recollida de 13 a 13.30 h. Les places són limitades i el preu per setmana és de 62 euros.Més informació al web de l'Ateneu