Torna el cicle d'activitats de bosc i vinya, que posa en valor el paisatge de vinya del Bages

Lade latorna a organitzar el cicle d'activitats de bosc i vinya, una proposta que vol posar en valor el paisatge i la natura que envolten les vinyes del Bages. En total s'han programatdiferents per connectar i gaudir d'aquest paisatge de maneres molt diferents: a través de l'esport, del patrimoni, el benestar, la saviesa popular i fins i tot l'art. El cicle començarà aquest dilluns 15 de maig i s'acabarà el dissabte 17 de juny. Totes les activitatsgràcies al finançament del projecte, però cal fer reserva prèvia a rutadelvidobages.cat i assumir el compromís de participar-hi.Les propostes són molt diverses i estan pensades per a tot tipus de públics, també per a famílies. La primera, del dilluns 15 de maig, consistirà en una sortida deen grup pels voltants del, que finalitzarà amb una copa al celler en el marc de. La següent activitat es farà el dissabte 20 de maig a Artés i serà un taller participatiu per descobrir i practicar l'art de la. El diumenge 4 de juny s'ha programat una activitat de winefulness al, durant la qual es practicarà la tècnica del mindfulness o atenció plena aplicat al món de la vinya i el vi, per posar tots els sentits en l'entorn i en la copa de vi.Elde Castellfollit del Boix serà l'escenari de la següent activitat, el dissabte 10 de juny, que consistirà en un taller de. L'última proposta serà un taller de, on s'utilitzaran els elements de la vinya per elaborar una pintura. L'activitat es farà ade Castellbell i el Vilar el dissabte 17 de juny.El cicle d'activitats de bosc i vinya té per objectiu aprofundir en el coneixement de la cultura de la vinya i el vi des d'una vessant. Els paisatges de vinya del Bages tenen la singularitat de ser petites parcel·les envoltades de bosc on hi creixen també herbes aromàtiques i sovint s'hi troben tambéde pedra seca. L'organització del cicle forma part de les propostes de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages i compta amb el finançament de Leader (Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central) i l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central dins del projecte Leader Natura i Vida Silvestre.La Ruta del vi de la DO Pla Pla de Bages és un projecte coliderat per l'Àrea de Turisme deli el Consell Regulador de la DO Pla de Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea.