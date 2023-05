Bacardit proposa reduir un 95% l'impost de construcció per a la rehabilitació d'edificis durant dos anys

L'alcaldable deper Manresa,, proposa la reducció del 95% de l'(ICIO) durant dos anys a totes les obres deexistents com a mesura per tal de reactivar el sector de la construcció a la ciutat i que hi hagi menys pisos buits.Bacardit ha afirmat que "a Manresa tenim un parc d'habitatges enperquè el sector està enfonsat. Als propietarisles seves propietats fet que provoca que a Manresa, els ciutadans malvisquin en habitatges vells i hi hagi molts pisos buits".L'activació del sector de la rehabilitació va en la línia del que es reclama des de fa anys tant des delscom del propi, pel fet que aquest sector "genera un alt nivell d'intensitat d'ocupació local, fet que ha de comportar un augment de l'activitat econòmica de la ciutat".“Volema que rehabilitin i millorin els seus habitatges, perquè per petites que siguin les intervencions, puguin millorar la seva qualitat de vida”, assegura.És en aquest sentit que Bacardit proposa aquestade l'impost sobre obres i construccions que preveu l'durant un període de dos anys per tal que el sector i la ciutadania tingui temps de programar les obres. Bacardit es compromet a fer efectiva aquesta mesura en l'aprovació de les ordenances fiscals per a l'any 2024 i les del 2025, que s'han de fer pel plenari corresponent. Així, tindria efectes a l'any següent de la seva aprovació.Segons Bacardit, la imatge general de la ciutat és cada cop "de" i els propietaris "no tenen incentius per invertir en la millora de les façanes". En aquest context, i com a mesura que també va en la línia de reactivar la rehabilitació i millora del parc edificat de la ciutat, el candidat proposa la creació del programa Manresa, fes goig! que consistirà, entre altres, en l'obertura d'unaper a la millora de les façanes d'edificacions existents.Aquesta línia d'ajuts, anirà destinada a complementar en un determinat percentatge laque es realitzi, i es focalitzarà prioritàriament en les edificacions que estiguin en carrers en què s'hi dugui a terme una intervenció de reurbanització i millora. Així, la concentració dels esforços de millora del carrer i de la rehabilitació de les façanes dels edificis que donen front, suposarà una millora significativa de l'