El Manresa femení finalitza tercera la seva participació a la Copa Catalunya (39-44)

Més bàsquet

Elha finalitzat la seva participació a laen tercera posició després d'imposar-se aquest diumenge al, 39-44, en el partit de consolació de laLes jugadores manresanes han començat el partit com si l' eliminació a la semifinal contra el CEEB Tordera Unigirona els peses en l'ànim. Les del Maresme han endossat un parcial de 7-0 només començar. Les dones dehan reaccionat, com a mínim perquè no marxessin en el marcador, i han tancat el primer quart 12-10. A l'inici del segon quart han capgirat el marcador, 12-14, però el Premià ha reaccionat per arribar al descans 19-15.A la represa, però, un parcial de 0-8 de les delha tornat a donar la volta el marcador, 19-23, i ja no han tornat a deixar que les atrapessin. El final del tercer quart ha finalitzat 26-32. Durant l'últim període, la diferència ha crescut fins als, 30-40, tot i que s'ha moderat al final fins al 39-44.ha estat la màxima anotadora del Manresa CBF amb 12 punts.