La Pirinaica continuarà a Primera Catalana la propera temporada (1-0)

Elcontinuarà una temporada més adesprés que aquest diumenge hagi assegurat matemàticament la sevaa dues jornades per al final de la temporada gràcies a la victòria aconseguida contra la, 1-0. Els tres punts posen l'equip de la Mion onze punts per sobre del, que en aquests moments es troba en la plaça de promoció de descens.Els homes dehan realitzat un partit molt seriós davant de l'Escola Esportiva Guineueta CF, un rival que lluita per mantenir-se. Un gol d'després d'una bona acció deper banda, al minut 69, ha suposat el triomf per als manresans i ha desfermat l'alegria al terreny de joc i a la graderia.Ja salvats, la Pirinaica jugarà el proper diumenge a les 6 de la tarda al camp del. Cal recordar que el partit de la primera volta a la Mion va viure l' agressió d'aficionats locals a mans de seguidors del grup UrbaS'13 de l'equip del Pla d'Urgell