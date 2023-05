Impulsem aposta per fer un tramvia pensant en una Manresa 2040 sostenible i saludable

Illes de vianants fora del Centre Històric

Mapa de la previsió d'Impulsem per a Manresa 2040. Foto: Impulsem

Desenvolupament específic d'algunes importants operacions

projecta crear un tramvia en el marc de la, un projecte en què la candidatura ha treballat perquè la ciutat "esdevingui capdavantera en l'àmbit de la".La formació considera que a fi de vertebrar i unir la, les solucions de mobilitat interiors "s'hauran de complementar amb les futures estacions dei tenir correspondència amb". El seu projecte proposa unaque actuaria "com aamb les línies proposades per la Generalitat per relligar el Bages amb transport públic, amb especial èmfasi a la, amb Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor o Callús i Súria". Així, la solució d'un, "enllaçant des de Prat de la Riba amb el nord, aprofitant el traçat existent -amb parada a l'Agulla- o amb Sant Joan de Vilatorrada des de la línia de circumval·lació es presenten com a molt vàlides". Segons la seva proposta, "el tramvia - metro lleuger té la flexibilitat de circular per dins la ciutat a 20-25 km/h i fora, a més de 60 km/h".Fins que això no sigui una realitat, Impulsem aposta "per opcions subsidiàries com l'i, en menor mesura, per l'autobús de combustió convencional". Així, avisa que lacap a Manresa és molt important, "ja que els fluxes de la mobilitat obligada externa son tant importants en volum com els de l'interna". Per això, "una solució externa que permetés, en bona part, no acudir al treball en cotxe des de la conurbació", representaria un decreixement important dela l'interior de Manresa.En la línia de reduir la contaminació a l'interior de Manresa, la formació proposa una primera línia d'actuacions que consisteix en la implantació dedurant el proper mandat, a més de l'existent al Centre Històric i de la prevista al carrer Guimerà, i que es consideren prioritàries.Aquestes tres illes es definirien a la zona que dibuixa el, plaça Independència i carrer Saclosa; a la superficie compresa entre lai carrer Carrasco i Formiguera, i a l'espai que conforma Puigterrà de baix amb Era del Firmat iPer tal de potenciar l'aposta pels espais verds, Impulsem també proposarà apostar per tres eixos d'actuacions. Primer, recuperar i dinamitzar l'ús dels grans, com el Parc fluvial del Cardener, el Puigterrà, el Puigberenguer o l'Agulla, per mitjans de col·laboració publico-privada. També condicionar lesi els seus mobiliaris urbans, i fer actuacions en petits espais oberts que actualment estan "inerts i buits de vida". En aquest capítol, el partit també considera el "manteniment correctiu" amb la inclusió deseguint l'anàlisi del Pla de Mobilitat 2023. Per últim, la irrupció del Tram Manresa exigiria la "remodelació delsvinculats a l'execució d'aquesta iniciativa ja que n'afectarà el perfil transversal". Aquestes darreres accions anirien en paral·lel a cadascuna de les fases d'implantació del tramvia-metro lleuger.El partit també proposa l'anàlisi delvigent, que considera "tècnicament força reeixit i ortodox", però "amb moltesen la seva aplicabilitat". La problemàtica que hi veuen té a veure "amb el sòl urbanísticament ralentitzat o immobilitzat amb necessitat de desenvolupament previ de planejament derivat i de figures de gestió i execució".Segons entén, "pel que fa als PMUm i PMUt, caldrà, eventualment, redactar d'ofici alguns plans de millora urbana puntals, modificar-ne parcialment alguns, i en cas de ser essencials, utilitzar la via de l'i modificar, quan no directament, alguns altres. Referent als PMUt, "també fora necessari mantenir els essencials, redactar els fonamentals i reajustar-los a les noves solucions deprevistos a l'entorn de la plaça Espanya per l'acció de FGC". També considera que "s'hauria d'abordar la resta de figures i moltes de les previsions actuals, si volem disponibilitat real de sòl susceptible d'esser urbanitzat i edificat".Impulsem considera que elconstitueix "una gran oportunitat per recosir els teixits urbans existents, tot eliminant l'escletxa ferroviària de superfície", així com per "ordenar nous fronts edificables, d'aparició de rambles arbrades, d'espais lliures".Pel que fa a les estacions, Impulsem considera que cal "projectar i posar en marxa una estació intermodal al Pont del Ferro / plaça Prat de la Riba, un hub que permeti intercanviar busactual, FGC -el baixador, remodelat i ampliat, pot ser perfectament l'estació- i el Tram Manresa i Tram Bages,