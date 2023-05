Pedro Martínez: «Hem salvat la temporada»

Veljko Mrsic coincideix amb Pedro Martínez

, tècnic del, s'ha presentat a la sala de premsa amb aire informal i lluint una samarreta de l'entitat. A l'hora d'analitzar el partit contra el Río Breogan tècnicament l'entrenador ha destacat que tots els tòpics eren aplicables al viscut a la matinal. "Partit terriblement igualat, petits detall, cara o creu...", ha valorat un Martínez que ha volgut dir també que ja era hora que unels sortís a favor.La setmana ha estat peculiar al. Si bé el Baxi Manresa venia de guanyar un equip d'Eurolliga com el València Bàsquet , la resta de setmana ha estat marcada per notícies negatives. Primer, la lesió d'i després els resultats de la resta d'equip implicats en la lluita per eludir el descens. Això ha provocat que el Baxi Manresa lii jugués "una mica tens".La permanència permet als manresans "i estalviar deu dies de patiment". La plantilla del Baxi Manresa ha quedat reduïda a només onze jugadors. A més,ha patit un fort cop que ha despertat algun fantasma. Segellar la salvació evitarà que la negativitat s'instal·li al Nou Congost. El club manresà jugarà la seva cinquantena temporada a l'elit.L'entrenador local,, ha acudit a la sala de premsa amb poques ganes de parlar. El croat ha coincidit amb l'anàlisi que ha fet abans Pedro Martínez i ha destacat que els "" han decidit el partit. Ha afegir no estar massa content per lesque ha encaixat el seu equip.