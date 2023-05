El Baxi Manresa segella la permanència després d'una gran batalla (81‑82)

Elha aconseguit la permanència a lai ho ha fet per activa. En un partit amb alts i baixos, els deno s'han deixat anar i han apurat les seves opcions de victòria fins el darrer segon.ha estat molt discret tot el partit però ha estat el protagonista de la cistella definitiva davant el. El nord-americà ha convertit el 81-82 i després ha tirat a errar un tir lliure perquè el partit morís allà. Ha estat el colofó a unai un partit d'anades i tornades. I si bé Robinson ha estat l'autor dels dos darrers punts tampoc es podria entendre el triomf del Baxi Manresa sense l'aportació de jugadors comi, sobretot,El Baxi Manresa ha afrontat el partit amb un quintet inicial format per, Devin Robinson i Martinas Geben. El Río Breogan ho ha fet amb Sergi Quintela, Justus Hollatz, Stefan Momirov, Nikola Tanaskovic i Ethan Happ. Tot i la cistella inicial de Pérez, ben aviat el Río Breogan ha començat a marcar la pauta. Els gallecs trobaven millors posicions mentre que el Baxi Manresaen poca estona (11-7, minut 4). Els bagencs no s'han arrugat. Un parcial de 0-5 posava els de Pedro Martínez per segon cop al capdavant. Aquesta renda hagués pogut créixer més. Però una mala passada de Dani Garcia ha acabat amb una personal antiesportiva de Brancou Badio. Els gallecs han aprofitat l'ocasió per protagonitzar undel marcador. Sense una distància massa àmplia. La bona defensa dels bagencs i el despertar anotador de Harding han fet que el primer quart acabés ambper part del Baxi Manresa (19-22).Un triple de Jou només començar el segon període feia reaccionar. No ha aconseguit variar la dinàmica del partit. El Baxi Manresa ha aconseguit posar-se deu punts al capdavant (19-29, minut 13). El Río Breogan ha demostrat que el bàsquet pot ser un. Els gallecs han sumat un parcial de 7-0 que acostava posicions. Pedro Martínez també s'ha vist obligat a demanar. Momirov i Hollatz han sumat cinc punts més per al seu equip (31-29, minut 16). Geben ha igualat amb una de les seves tradicionals cistelles des de la mitja distància. Però el guió era un altre. El Baxi Manresa estava. En atac i en defensa. Martínez havia de consumir un segon temps mort. El tècnic tampoc no ha trobat solucions. La renda local seguia creixent i ha vorejat els deu punts. Badio isortien al rescat del seu equip. El Baxi Manresa havia aconseguit posar-se a quatre punts. Una badada en defensa ha permès Happ capturar un rebot i sumar la darrera cistella de la primera part (42-36).Quatre punts seguits del Baxi Manresa eren la mostra que els bagencs eren molt conscients del què es jugaven. Happ donava aire al seu equip. Dani Pérez iaconseguien empatar el partit (44-44, minut 23). Poc després, Harding posava per davant el quadre manresà. Quedava molt per davant però el Baxi Manresa havia salvat una situació molt complicada. Fins i tot, ha tingut un parell d'ocasions per ampliar la seva renda. Les ha desaprofitat i el partit quedava molt equilibrat. Les accions d'un equip eren ben replicades pel seu oponent. Geben era el jugador que mantenia el Baxi Manresa dins el partit al lluitar en busca de. Ha estat dels pocs arguments ofensius d'un Baxi Manresa que ha acabat pitjor el període que el seu rival (61-59, minut 30).Badio ha empatat en culminar l'esmaixada que va errar fa just una setmana al. Novament, als manresans els ha mancat continuïtat. Just al contrari que el Río Breogan que ha aprofitat l'per fer una estirada (72-64, minut 34). Dani Garcia sumava un triple vital. I Harding forçava una antiesportiva que era or pur. El nord-americà posava el seu equip a només tres punts amb encara cinc minuts per disputar. Els locals seguien manant. Però els de Martínez estaven molt vius. Una altra vegada Badio ha estat el protagonista d'una jugada de mèrit. El senegalès ha igualat a 76 a manca de menys de dos minuts per acabar. I Pérez posava el Baxi Manresa amb avantatge just a l'entrar al darrer minut. Hollatz volia que la victòria es quedés al Pazo dos Deportes en anotar un tir de tres punts. Quedaven 38,5 segons. Pérez ha combinat amb Geben però el lituà ha errat l'. Bamforth ha acudit a la línia de tir lliure i s'ha mostrat molt segur (81-78). Badio es resistia a perdre i posava el 81-80 a manca de 17 segons. Els manresans. Robinson ha estat qui l'ha comès. Aquest cop, Bamforth. Robinson, molt discret tot el partit, ha trobat cèrcol i ha forçat el tir addicional. El pivoti el partit s'ha acabat mentre es lluitava pel darrer rebot (81-82). El Baxi Manresa ha segellat la seva continuïtat entre els més grans.Incidències: Fernando Calatrava, Carlos Cortés i Alberto Baena han arbitrat el partit. Els jugadors del Baxi Manresa han lluït una samarreta durant l'escalfament per enviar ànims aMés bàsquet