Encara podia ser millor: el CE Manresa acaba quart després de guanyar l'Ebro (1‑2)

Elha retallat nou punts a l'en les últimes tres jornades i això l'ha permès superar-lo, a última hora, per acabar en. Després d'assegurar-se la permanència en la seva primera temporada a, i garantir-se la presència a la promoció d'ascens la jornada passada , els homes dehan reblat el clau i, imposant-se aquest diumenge al camp del, 1-2, han pujat fins a la quarta posició gràcies a la derrota perica a lacontra el, 0-2.El CE Manresa ha aconseguit una victòria complicada a, tot i que a la primera part semblava que no podria escapar-se. Com en el partit d'anada al Congost, els blanc-i-vermells, però quan l'Ebro ha retallat distàncies, han passat per moments complicats i han acabat desitjant que arribés elcom abans millor.L'Ebro, matemàticament equip dedes de fa unes jornades després de, ha mostrat a la primera part el perquè de la sevaa la taula, però a la segona ha ficat al CE Manresai ha batallat per aconseguir un resultat de comiat més atractiu amb, davant un CE Manresa que ha presentat una plantilla ambAl minut 15,ha hagut de retirar-se del terreny de joc lesionat per una entrada del rival. En aquest inici de partit, els visitants han estat amos de la pilota amb domini i solvència. Així, al minut 21,s'ha fet amb una pilota dins de l'àrea visitant i quan semblava que la perdia, s'ha recuperat i ha xutat al fons de la porteria el primer gol manresà.Dos minuts més tard,, que ha jugat de titular a la porteria manresana, ha rebutjat unadesprés que un xut detoqués en un defensa. Al 38 ha arribat el segon gol manresà. Una jugada per l'esquerra de l'atac blanc-i-vermell ha acabat en una centrada que el porter local ha rebutjar deixant-la als peus de, que des de dins de l'àrea ha perforat la porteria.El domini manresà s'ha esfumat a la segona part ja des de l'inici. Amb la voluntat de donar unaen el darrer partit a la categoria, els jugadors de l'Ebro s'han llançat a l'atac i han tingut elspràcticament tot el període. Així, al minut 6 una bona intervenció d'Hèctor treia la pilota del cap al davanter quan rematava sol a l'àrea.Excepte aquesta jugada, però, l'atac aragonès esen els metres finals. Al contraatac, el CE Manresa també tenia les seves opcions per sentenciar el matx. Al 36,xutava des de fora l'àrea però la pilota rebotava en un defensa. Un minut més tard, el mateix jugador no arribava a una pilota en profunditat que l'hauria deixat sol davant el porter.D'una àrea a una altra, al minut 38, una jugada a l'àrea d'Hèctor en què un atacant rematava de xilena sense èxit, acabava amb lades d'on, que havia acabat d'entrar al camp, xutava a la xarxa per reduir diferències.A partir d'aquí, els locals encara s'han abocat més a l'atac, però com en tota la segona part,en l'últim quart de camp. Després de més de tres minuts d'allargament, l'àrbitre ha xiulat el. Poc després també finalitzava l'Espanyol B - Lleida Esportiu amb 0-2 al marcador.Amb la quarta posició aconseguida, el CE Manresa s'enfrontarà a partit d'anada i tornadad'un dels altres quatre grups de Segona RFEF amb el partit de tornada fora. Si passa l'eliminatòria, jugarà contra un dels altres nou vencedors de la primera eliminatòria, amb la mateixa fòrmula i sempre jugant la tornada en el camp del millor classificat. Els equips que superin aquesta segona eliminatòria,Ela Primera RFEF tindrà lloc aquest dilluns a les 12 del migdia.