El Covisa Manresa perd a Cerdanyola en l'estrena del «play off» i haurà de remuntar a la tornada (5-1)

Fitxa tècnica

: 1-0 Ricardinho 9, 1.1 Asis 18, 2-1 Busquets 22, 3-1 Rati 28, 4-1 Josep 28, 5-1 Pol Carmona 39 Àrbitres: Juanjo Calvo i Joan Solà

Elha fet la pitjor segona part en molt temps, aquest dissabte a la pista del, on ha perdut 5-1 en la seva estrena en el play off d'ascens, i li tocarà remuntar alsi vol mantenir les opcions de pujar a. Un segon temps sense cap mena d'ofensivitat i en què ha encaixat quatre gols, ha castigat els manresans. El Cerdanyola ha deixat l'eliminatòria molt de cara, però li tocarà passar pel Pujolet dissabte vinent.La primera part del partit ha estat plena d'per totes dues bandes. Els atacs han superat als respectius sistemes defensius amb nombroses. Per aquest motiu, el resultat final del primer temps ha estat minso de gols.A mitjans del primer temps, una rematada sense oposició deha suposat el primer gol local. El partit ha continuat obert i donava la sensació que els manresans tenien a ratlla l'equip local. Una acció d'per banda dreta ha significat el gol de l'empat amb rematada d'sense oposició. Abans, els del Vallès havien enviat dues pilotes al pal i el perill sovintejava a les dues àrees.Amb un bon resultat al descans de cara a la tornada, tot s'ha capgirat a la segona part. El Covisa Manresa a fet unen què s'ha dedicat a no atacar. Una acció per banda dreta amb un xut finalitzat perha suposat el segon gol local. Els manresans estaven fora de partit però, patint, mantenien encara un bon resultat.Una repetició del primer gol ha suposat el tercer dels locals amb un tret exterior dedavant la poca intensitat i la passivitat de tapar el xut dels manresans. Amb el parcial de 3-1, el partit ha començat a fer mala cara per als de. Sense temps, els manresans han encaixat el quart. Abans, no s'ha assenyalat undel local Busquets, que tornat a ser el protagonista del partit per les sevesamb la permisivitat arbitral.Els manresans no han sabut desgastar l'equip local, que tenia la baixa d'i anava just per fer rotacions, però que, amb experiència i facilitat per la inoperància visitant, sabia portar el partit a la seva mà.Poc després, el propi Busquets ha propiciat una acció agressiva sobreque no ha estat sancionada amb la segona tarja groga que hagués deixat el Cerdanyola dos minuts en inferioritat numèrica. Qui sí que ha vist la targeta, de forma incomprensible i sense cap sentit, ha estat Lavado.El Covisa Manresa s'ha vist superat al llarg del segon temps. A més, a falta de dos minuts, la banqueta manresana ha arriscat massa amb el sistema de, tenint en compte que hi ha partit de tornada. Amb joc de cinc, els manresans han rebut el cinquè gol a porta buida en un llançament de quaranta metres per part del porter local.Ara tocarài aconseguir una diferencia de quatre gols per superar l'eliminatòria.