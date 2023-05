El CB Artés derrota el líder Alpicat en un partit intranscendent (78-56)

Més bàsquet

Elha vençut el líder78-56 en un partit intranscendent per a la classificació final de la competició, ja que els visitants acabaran com a primers classificats i els bagencs en terra de ningú, lluny del descens i també de les posicions de fase final. El partit ha servit també per homenatjaren el seu darrer partit com a local després d'haver anunciat la seva retirada després d'onze temporades al CB ArtésEl CB Artés ja s'ha posat perdes de l'inici, amb un parcial de 7-0, que ha estat de 25-7 al final del primer quart. El partit s'ha reprès més equilibrat en el segon quart per arribar al descans 37-21.A la tornada de vestidors, els locals han arribat a tenir una diferència de vint-i-un punts, 47-26, per arribar als últims deu minuts 62-44. L'últim quart ha confirmat la victòria artesenca que ha arribat alsi que ha acabat 78-56.ha estat el màxim anotador local amb 18 punts. El CB Artés finalitzarà la temporada dissabte que ve a la pista del