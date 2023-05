La Salle Manresa perd contra el CN Terrassa i haurà de jugar la fase de descens (48-83)

Més bàsquet

Després de diverses jornades competint entre ells per evitar entrar en plaça de fase de descens, l'estrepitosa derrota d'aquest dissabte decontra el, 48-83, ha condemnat l'equip de la capital del Bages i, encara sense haver jugat aquesta jornada, ha salvat matemàticament elque la propera temporada continuarà a laLa derrota manresana, dissabte passat, en el derby bagenc contra els de Sant Joan , havia aclarit la situació a falta de dues jornades. Aquest dissabte s'ha confirmat matemàticament. Lesque porten els col·legials han pesat en aquesta situació.El partit entre manresans i egarencs no ha tingut massa història. Excepte en el primer quart, en què el marcador s'ha alternat diverses vegades i ha finalitzat 13-16, la resta del partit ha estat de, que arribava amb un avantatge de deu punts al descans, 29-39, de més de vint al final del tercer quart, 40-61, i confirmava la desfeta en unque ha deixat la diferència en trenta-cinc punts, 48-83.Malgrat que La Salle Manresa jugarà la fase de descens com a equip millor classificat, laels ha d'obligar a reaccionar si volen mantenir la categoria. De fet, el seu rival d'aquest dissabte, el CN Terrassa, finalitzarà la competició per sota dels manresans a la classificació., amb 14 punts, ha estat el màxim anotador local. La Salle Manresa jugarà diumenge que ve a la pista de l'en un partit intranscendent.