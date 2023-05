Alumnes de l'Institut Guillem Catà viatgen a Polònia i Itàlia

Durant la setmana del 24 al 30 d'abril, alumnes de l'van participar en dos projectes. Per una part, els alumnes d'ESO han participat amb èxit en el projecte Erasmus Motivation Rules Education" a, juntament amb estudiants de Turquia, Grècia i Polònia. Aquest projecte té com a objectiu buscar estratègies per motivar els alumnes i fer que l'aprenentatge sigui més significatiu. Durant la mobilitat, els alumnes van participar en tallers dei de, amb la finalitat de fomentar la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.D'altra banda, els alumnes del Grau Mitjà de Fusteria i Moble han viatjat a, juntament amb altres alumnes de Grècia, Portugal, Croàcia, Hongria i Itàlia. Durant el programa, els alumnes van tenir l'oportunitat d'intercanviar coneixements i idees, així com de comunicar-se en anglès, la llengua utilitzada durant el programa. Han visitat Soverato i altres poblacions del voltant, així com també han anat a, ampliant així la seva cultura i coneixement del país.A més, els alumnes també han participat en un taller de formació en tecnologies innovadores com la. Aquesta formació s'ha centrat en el foment de l'ús d'aquestes tecnologies dins de l'educació secundària.Els programes Erasmus+ han proporcionat als alumnes una oportunitat única d'aprendre noves tecnologies, intercanviar coneixements i comunicar-se en anglès, així com per experimentarque els seran de gran utilitat en el futur.