Alumnat del Bages transforma el concepte «Límits» en art i l'exposa al Casino

Diverses escoles i instituts de Manresa i comarca han treballat durant el curs escolar el concepte Límits, la proposta del projecte(AMiC), que enguany ha arribat a la novena edició. L'alumnat ha convertit les reflexions i debats entorn aquest tema enque es poden veure, des d'aquest divendres fins al 28 de maig, a l'delEl projecteés una proposta educativa i formativa adreçada especialment a mestres i escoles amb la qual es vol apropar l'a l'alumnat comprès entre. La proposta d'aquest any ha consistit a descobrir els límits socials, geogràfics, culturals i personals i a convertir l'aprenentatge en obres d'art.Durant el curs, els mestres han participat en el taller deA les palpentes amb, de Les ficcions que ens limiten i les contradiccions que ens alliberen” ambi han visitat L'art de viure, del taller ocupacional d', i l'. Els coneixements adquirits els han traslladat als seus alumnes per tal de treballar el projecte.Les obres exposades al Casino pertanyen a l'alumnat de les, Puigberenguer i l', totes tres de Manresa, l', de Monistrol de Calders, i l', de Rellinars.Elestà coordinat per la(TAV-CC), el(CACIS), i el, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.