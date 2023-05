Manresa reivindica la salut femenina en un mes ple d'accions enfocades a millorar-la

Una reivindicació amb creació artística pròpia

Foragitar tabús sobre l'alopècia

El(SIAD) de l'Ajuntament de Manresa, en col·laboració amb el, ha organitzat tot un seguit d'actes per commemorar, el 28 de maig, el. La jornada pretén donar visibilitat a les desigualtats que pateixen les dones en termes de salut i fomentar accions per tal de millorar-la.Les activitats començaran el dia 24 de maig amb el taller Cuidem la nostra salut sobre alimentació, descans i salut emocional al, i continuaran el dia 25 amb un altre taller sobre Benestar corporal per viure una menopausa plena i saludable al. En aquesta última activitat, hi haurà servei de canguratge amb inscripció prèvia. Totes dues accions han estat organitzades pelEl Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones també tindrà presència durant la celebració de lael dissabte 27 de maig. En aquest marc, s'ha organitzat el taller Moviment, natura i humor al(amb servei de canguratge prèvia inscripció) i, a la tarda, al(antiga zona de la Carpa del Riu), es representarà Antesn, en tens, una acció del projectede la Diputació de Barcelona per reivindicar les lluites que duen a terme les dones per accedir a espais de participació política i social.Els dies 30 i 31 de maig es dedicaran a l'alumnat de 5è i 6è de primària i famílies, per als quals s'han programat quatre sessions de l'obra de teatre Menstruació, encén el canvi que complementa el treball ja iniciat pel SIAD amb la campanya Bossa Vermella, benvinguda menstruació. La sessió adreçada a famílies (el dia 30 a les 6 de la tarda) comptarà amb servei de canguratge. L'obra es farà a l'i es poden reservar les entrades gratuïtes al web del Kursaal La commemoració d'aquest dia inclourà una representació teatral creada per l'ocasió. Impulsada pel Consell Municipal de la Dona, l'obra Silenci.Ada (o qualsevol dona del món) ha nascut amb l'objectiu de fer visible la incomprensió de la societat entorn de, sobretot, les relacionades amb la ginecologia, la reumatologia i les patologies cardiovasculars.La representació, a càrrec de la companyia, compta amb la direcció i dramatúrgia de, la interpretació de les actrius, i l'assessorament i intervenció de les doctores, especialista en ginecologia,, en reumatologia, i, de la unitat de lípids i risc vascular, totes tres, de la xarxa assistencialL'acció es durà a terme el dia 31 de maig a les 19 h al teatre Els Carlins i disposarà de. Es poden fer les reserves gratuïtes a través del web d'Els Carlins Com a tancament de la campanya es podrà visitar l'exposició fotogràfica Apelo Fotografía, una mostra per reivindicar de forma molt positiva la figura de les. Aquesta condició encara es viu amb tabús, prejudicis i sovint confusions, ja que la societat acostuma a associar l'alopècia amb les conseqüències col·laterals de la quimioteràpia. Apelo Fotografía es podrà veure del 12 al 26 de juny a la sala d'exposicions de la Plana de l'Om.