Els participants al programa PIT coneixen de prop l'oferta turística de Manresa

Una trentena d'empreses i agents adherits al programa(PIT) han participat aquesta setmana en una sortida de coneixement del territori que ha tingut com a objectiu donar-los a conèixer l'oferta turística de la ciutat de. La sortida ha començat a l', on se'ls ha donat informació sobre la proposta Manresa Endins i han fet una de les seves activitats a l'estàtua de. Seguidament han passejat peli han visitat lai el, on han fet una nova activitat de Manresa Endins.Les sortides de coneixement del territori tenen per objectiu donar a conèixer elsde la comarca als agents que han d'actuar com a punt d'informació per als visitants. En aquest cas, es volia fer-los veure Manresa amb ulls de turista i donar-los a conèixer les noves activitats i propostes turístiques que ofereix la ciutat, com els room escape, o l'experiència Manresa Endins. Així mateix, també s'ha pogut mostrar els canvis que han fet els darrers anys alguns equipaments turístics, com elsde la Cova, elde la Seu o els paviments del carrer del Balç a la vista dels segles XVII i XVIII. A més, tes vol incentivar que les empreses i agents participants al programa puguin establir sinèrgies entre ells i aquest programa sigui un espai de col·laboració.A la comarca del Bages hi ha més de 70 empreses (allotjaments, restaurants, comerços, biblioteques, equipaments públics, etc.) que compten amb l'. El programa de Punts d'Informació Turística (PIT) permet que diferents equipaments i serveis vinculats al turisme esdevinguin un espai de suport i informació per als turistes que visiten la comarca, on puguin rebre informació sobre l'oferta turística existent i suport en l'organització de la seva estada. Es tracta d'un programa impulsat i finançat per la Diputació de Barcelona i que al Bages s'executa a través de l'àrea de Turisme delLes empreses que segueixen aquest programa adquireixen coneixements i eines per poder informar, orientar i acompanyar els turistes que visiten la comarca alhora que el programa els serveix d'espai de comunicació i relació amb les empreses de la comarca del sector turístic. El conseller comarcal de Turisme,, explica que "l'objectiu és que la comarca pugui disposar del màxim número de Punts d'Informació Turística actius i implicats en el programa, ja que són de gran ajuda per al visitant". Tots els punts PIT acreditats poden trobar-se en aquest enllaç