L'ICS Catalunya Central aplega els referents d'Atenció a la Ciutadania dels equips directius dels CAP

Amb l'objectiu de ser un espai de reconeixement, reflexió i treball en equip per als professionals administratius de l'(ICS) de la Catalunya Central, aquest dijous s'ha celebrat la I, amb el lema Encarem el futur! i amb la participació dels 36 referents d'dels equips directius d'de la regió central.La Jornada, que ha tingut lloc a l'Hotel Ramon Park de, ha servit per posar la figura dels administratius sanitaris al centre i reivindicar-ne el reconeixement. La del personal administratiu sanitari és una de les professions que més canvis ha experimentat en els darrers anys dins del, ja que han passat de controlar pràcticament només l'agenda a responsabilitzar-se d'un contingent propi de pacients compartint aquesta funció amb el o la professional de la medicina i la infermeria. En el cas de la Catalunya Central, més del 90% de la població ja té assignat un administratiu/iva de salut de referència."La feina dels referents d'Atenció a la Ciutadania és bàsica per ajudar a la planificació i la presa de decisions dins els equips d'atenció primària. Aquest any és clau per refermar la vostra figura", ha valorat la gerent d'Atenció Primària i a la Comunitat de Catalunya Central,, en la benvinguda. També hi ha intervingut la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central,, que ha animat les persones presents a ser valentes i fer propostes: "Seran escoltades pel Departament de Salut".La referent territorial d'Atenció a la Ciutadania d'Atenció Primària Catalunya Central i coordinadora UAC del SAP Bages-Berguedà-Moianès,, ha fet la primera de les xerrades on ha repassat temes com ara les dades d'atencions presencials i telefòniques dels darrers anys, nous canals de comunicació establerts amb la ciutadania arran de la pandèmia, augment de les peticions administratives rebudes com són les altes a, etc. Sarret s'ha referit al moment que viuen les i els professionals administratius en l'àmbit de la salut com una "metamorfosi".En aquesta línia i amb dinàmiques de participació activa per part dels assistents, també s'han expressat, coordinadores d'Atenció a la Ciutadania d'Osona i Anoia, respectivament, abans de donar pas a la intervenció de la responsable de l'Àrea Tècnica i Suport a la Gestió de Catalunya Central,, que ha explicat com transformar les idees en projectes. Després ha tingut lloc una dinàmica grupal que ha servit per compartir experiències i exposar alguns dels projectes destacats que s'han dut a terme a l'EAP Plaça Catalunya de Manresa, al CAP Calaf i a l'ACUT Osona, en matèria d'atenció a la ciutadania.La cloenda ha anat a càrrec de la responsable de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania de la Direcció Estratègica i de Qualitat de l'ICS,, que ha assegurat que "quan penso en els administratius del futur penso en els i les professionals de la Catalunya Central; sou un territori que heu demostrat apostar per aquesta figura. Ajudeu a personalitzar l'atenció sanitària i això és la clau del futur, el que no pot canviar malgrat els avenços de la tecnologia i la intel·ligència artificial", ha dit. Garcia també s'ha referit a un nou i ambiciós programa de formació interna que engegarà aviat per a administratius sanitaris, acreditat per la UVic-UCC: "La formació és sinònim de professionalització".