El Canoe desperta el CN Manresa del somni de l'ascens (15-4)

Elha vist estroncat el somni de l'ascens aestatal amb la-que serà única- que ha patit aquesta temporada. El conjunt manresà ha perdut clarament a Madrid davant l'equip B de l'històricper 15-4.Des del primer minut, quan els madrilenys s'han posat per davant en el marcador, laha estat manifesta. La lluita dels manresans, aconseguint expulsions i, per tant, jugades de, no es traslladava en el marcador, que ja en el primer quart deixava ben a les clares que era unaEl 4-1 del primer període no sentenciava el partit, però quan els locals han marxat fins a1 6-1 i els dedesaprofitaven una pena màxima, les coses es posaven ben difícils. El gol era un fruit massa car per als jugadors bagencs, mentre que els canoistes trobaven amb facilitat la. A la meitat del partit, el 9-2 deixava sense opcions als catalans.Després del canvi de camp el joc s'ha igualat per acabar aquest parcial amb un mínim 3-2 per als castellans. La lluita no era pels punts, era per aconseguir. Els darrers vuit minuts han estat un pròleg dur per als jugadors de la riba del Cardener, que han vist com una, per recordar, acabava sense el premi de l'ascens somiat. El 3-0 de l'últim parcial deixava clar que els jugadors amb participació i referents a laestatal tenen un plus difícil d'aconseguir per a la resta.Queda un partit de la fase, però es difícil creure en una derrota angroixida dels madrilenys en el feu del