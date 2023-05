Bacardit demanarà que el Congost sigui un centre de tecnificació nacional

Més inversió en equipaments i creació d'un centre de tecnificació d'alt rendiment

L'alcaldable de, proposarà que elsigui un. "Volem que el Congost faci un salt endavant esdevenintamb una gestió professionalitzada i participada per tots els clubs i entitats esportives, amb recursos compartits i acollint un centre de tecnificació de diferents modalitats esportives".La Ciutat Esportiva del Congost "ha de fer un salt qualitatiu i quantitatiu". Així doncs, el nou model proposat per Junts tindrà l'objectiu, "d'una vegada i per totes", de convertir i consolidar el Congost de Manresa com ade pràctica esportiva a nivell nacional. Per aconseguir-ho, Bacardit ha explicat que treballarà seguint tres eixos estratègics: millorar lai l'eficiència de recursos, convertir el Congost en un centre de tecnificació esportiva ien l'espai i els equipaments d'acord amb les necessitats actuals dels clubs."Cada cop tenim més equips de la ciutat en, assolintper a la ciutat, sobretot després de l'èxit d'aquest any on molts equips de la ciutat han assolit resultats exemplars com, per exemple, elque jugarà als play-off o elque ha lluitat per pujar a una categoria estatal". "Hem de destinar-hi més recursos per millorar la gestió esportiva de l'espai i oferir més facilitats i recursos per als clubs", ha recalcat."Adequarem i consolidarem el Congost com un gran complex esportiu de referència a la Catalunya Central. Hem de consolidar el Congost com a ciutat esportiva", afirma. "Per aconseguir-ho dotarem la ciutat deper tal de donar resposta a les necessitats que les entitats i clubs esportius tenen i millorarem les instal·lacions actuals", ha assegurat.Concretament, Bacardit explica que "proposarem que el Congost sigui un centre de tecnificació esportiva nacional", un espai que ajudarà a impulsar els esportistes a aconseguir els seus objectius d'alt nivell. "A Manresa, i concretament al Congost, tenim esportistes decompetint en categories estatals i entrenant amb unes instal·lacions òptimes i al costat de casa, de la seva, família. El centre de tecnificació podria consolidar aquest model de manera oficial i permetre que la nostra ciutat sigui un referent de l'al nostre país on els esportistes podran compaginar estudis, entrenament, família i amics sense moure's de casa", ha raonat.En relació als equipaments esportius del Congost, l'alcaldable de Junts també ha recalcat que "a més de millorar els existents, portarem a terme l'ampliació del pavelló deli en crearem un de nou annex de(PAV3)". A més, a més, "estudiarem la viabilitat de posaral Congost", ha afegit.Per convertir Manresa en una ciutat esportiva, indica, "també ens cal dotar el model amb una gestió esportiva més", i per això "elaborarem un pla director esportiu i social per la zona esportiva del Congost que impliqui a totes les entitats que l'ocupen"."L'Ajuntament de Manresa s'ha d'involucrar econòmicament per unir i mancomunar serveis entre els diferents agents esportius de la ciutat, com per exemple, dotant un servei de fisioterapia mancomunat entre els diferents clubs per poder millorar el rendiment dels esportistes manresans. L'ha d'estar molt ben cuidat", ha destacat.