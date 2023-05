El Manresa CBF perd contra el Tordera i haurà d'esperar per aspirar a l'ascens (58-65)

Quan gràcies a unamolt ben executada, elha clavat un parcial de 12-0 alentre el final del tercer quart i l'inici de l'últim per aconseguir el seu màxim avantatge, 51-44, elha cregut que aquella era l'estirada que trencaria definitivament el partit a favor de les dones deen la primera semifinal de laPerò no ha estat així. En un partit ple d'alternatives, amb dotze canvis de guanyador i set empats, quan les delhan aconseguit finalment trencar el parcial, encara que hagi estat amb només un tir lliure, la defensa manresana ha deixat de ser efectiva, i encara menys després de dos triples dei un de, que capgiraven, per última vegada, el marcador i el posaven 53-56. A partir d'aquí, només l'efectivitat de-que ha completat un majestuós partit amb 28 punts- ha mantingut les manresanes amb aspiracions en els seus pitjors minuts, que han coincidit amb la fase decisiva del matx.Amb aquesta derrota en la primera eliminatòria de lade la Copa Catalunya, el Manresa CBF perd l'oportunitat de disputar laque dona les places d'ascens a la, i haurà d'esperar a una nova temporada per aspirar a pujar de categoria. Aquest diumenge, contra el, que ha perdut la seva semifinal contra el, 54-40, les roses jugaran per al tercer lloc en el seu darrer partit d'unatot i no haver pogut ser coronada amb la participació a la fase d'ascens a la lliga estatal.El partit ha estat unentre dos equips que es repartienen un cantó i un altre sense que ni manresanes ni torderenques poguessin desenganxar-se del seu rival. Només a mitjans del segon quart, les visitants s'han posat, 21-27, després d'un parcial de 0-10, que en aquells moment semblava un gran avantatge veient com anava el partit. Res més lluny de la realitat. Dos triples de, i una cistella de l'omnipresent Paula Gili tornaven a posar les manresanes per davant, 29-27, per arribar al descans 34-31.El tercer quart ha estatper a les bagenques, que tot i així aconseguien tancar-lo només un punt per sota i en dinàmica positiva, 43-44. L'inici defensiu del Manresa CBF al darrer quart ha estat. La zona que ha ordenat Gerard Barbé hai ha trasbalsat per moments les jugadores visitants, que no trobaven la manera ni de penetrar-la ni de tirar còmodament des de l'exterior. Les manresanes, a més, encertades en atac, han arribat al seu, 51-44.Una falta antiesportiva dedesprés de perdre una pilota ha permès al CEEB Tordera trancar la sequera encara que només hagi estat amb un dels dos tirs lliures llançats per. A partir d'aquí, laha canviat de banda i les visitants, amb tres triples en tres jugades en què les manresanes no han anotat, han posat el marcador 51-53.Tot i els esforços de Paula Gili per aguantar el marcador -ha anotat els darrers set punts manresans-,i tot allò que al Tordera no li havia entrat minuts abans, ara entrava al cèrcol, fins al punt de aconseguir el seu màxim avantatge coincidint amb el final del partit.El, que ha ofert un molt bon ambient, també amb força públic torderenc, ha acomiadat les jugadores del Manresa CBF amb una forta ovació, malgrat la desfeta.