Propostes artístiques km 0 omplen l'Anònima de vida

El(FABA) ha omplert entre setmana el garatge dede Manresa de propostes artístiques dede diferents disciplines. L'activitat entre setmana va començar dilluns amb la gravació en directe de la poesia d', una reflexió sobre el conformisme estètic sota el nom El factor limitante de ser bienvenido, una peça que ha quedat exposada tota la setmana ade l'Anònima i hi seguirà fins aquest dissabte, el dia de ladel festival. El mateix dilluns la companyia de circva presentar Dispers, el seu primer espectacle, amb un públic que va omplir els garatges de l'Anònima de vida i caliu.Dimarts, els garatges van acollir música i pensament. L'edició 2022 elva experimentar amb el projectepropostes de projectes creatius i comunitaris. El Buit Infinit, projecte al voltant de l'habitatge social, va ser la guanyadora per votació popular i als garatges es va portar dimarts el plantejament, amb l'ajuda del, de com desenvolupar-la efectivament durant el 2023. L'artista manresanava aportar el to musical i va tancar l'espai amb la presentació del seu primer EP, Yemanjá, un viatge hipnotitzant entre cançons de record i agraïment a la cultura i als orígens.En l'ambient únic dede l'Anònima, dimecres,va presentar l'exposició La Llum de l'Anònima, un viatge al passat de la fàbrica. Es tracta d'un projecte que s'ha posat com a objectiu acostar l'espai al públic manresà i exposar la transformació de l'espai. Les joves manresanes, acompanyades de la música de, van encisar al públic amb la seva performance Albor, un joc de paraules i sons per parlar d'infantesa.Per donar final a les activitats entre setmana als garatges,, companyia de dansa emergent creada a petició del FABA, ha presentat el seu projecte i ha parlat de les dificultats d'engegar activitat cultural des de zero. Una avantsala del que serà la seva estrena dissabte en la jornada central., va omplir els garatges de foscor sanadora i va presentar el seu EP debut, Demos Vol. 1, quatre cançons que surten com diu l'artista de la que segurament va ser la pitjor època de les nostres vides.Com a comiat dels garatges, el músic, sota el nom de, va punxar una proposat new wave i post-punk, tot això amb l'ambient generat pelespai de reunió durant la setmana.