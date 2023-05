El CE Manresa intentarà arrodonir la lliga regular al camp del cuer, CD Ebro

Eltancarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp del cuer,, una lliga regular espectacular en la seva primera participació a, amb la classificació matemàtica, diumenge passat, per a la fase de. La cinquena posició actual, però, encara podria millorar aquesta última jornada si els blanc-i-vermells aconsegueixen la victòria al barri saragossà de l'i l'no ho fa davant ela la ciutat esportiva Dani Jarque.Els homes des'enfronten a un equip aragonès que fa setmanes que ha confirmat el seui que, per tant, jugarà per aconseguir unadavant del seu públic en l'última jornada a la categoria, però els pericos rebran un Lleida Esportiu queper assegurar que no entra en fase de promoció de descens.A la primera volta, malgrat que els manresans van dominar l'ample del partit contra el CD Ebro i es van posar 2-0, van acabar patint a última hora per un gol visitant que deixava el marcador final en 2-1. El CE Manresa passava, en aquell moment, per la sevade la temporada. Una situació que a la tornada s'ha campgirat després de les seves victòries al camp de l'Espanyol, 1-2 , i al Congost contra el campió Teruel, 3-0 El CE Manresa disputarà aquesta darrera jornada amb la voluntat de millorar la seva posició final al grup 3 de Segona RFEF per assegurar-se, a priori, unen els creuaments de la promoció d'ascens.