L'Avinent Manresa lluitarà pel Campionat d'Espanya femení de mitja marató

L'lluitarà aquest diumenge a Santander, el el 32èque es disputarà en els carrers de la capital càntabra. Tot i que no serà senzill, el club manresà entra en les travesses per sumar el seu primer títol estatal de mitja marató a nivell de clubs.L'Avinent Manresa té la vigent campiona d'Espanya en la distància, que es va imposar el 2022 a Paterna amb un de temps 1h12'13" , i que té 1h10'36" com a millor registre personal, alhora. A més, des de fa uns anys, l'Avinent Manresa compta amb l'atleta de Tortosa, que aquest 2023 ha fet un notable salt qualitatiu aturant el cronòmetre en registres de prestigi, com els 1h13'33" en mitja marató i les 2h38'35" a la Marató de Londres (segons millors registres a l'història de l'entitat, en ambdues distàncies). L'equip manresà el completarà la vilanovina, especialitzada en 3.000 obstacles (10'21"24), que té un millor registre en 10.000 metres en ruta de 35'06".L'equip manresà es trobarà en elun dels seus màxim rivals en la lluita pel títol. La formació basca ha estat l'equip que ha acaparat els darrers quatre títols estatals, i sortirà de nou com a màxim favorit per alçar el títol. Elserà l'altre equip amb més possibilitats, que s'ha imposat en dues ocasions, 2013 i 2014.A nivell individual, Soler sortirà a defensar el títol, i tindrà com a rivals(ADA Calvià) que ostenta un registre de 1h10'37", l'extremenya(Running Pinto Seoane Pampin), que ostenta un gran registre en 10.000mll amb 32'20", i la valenciana(Asics Running), que presenta com a tarjeta de visita la seva condició d'atleta olimpica (Tòquio'21) i els seus 1h12'58" en la distància.A nivell masculí, l'Avinent Manresa presentarà una formació encapçalada per(1h06'09"), amb(1h10'47"),(1h12'24"),(1h13'23") i(1h14'56"), amb l'objectiu d'estar entre els vuit millors equips de l'Estat.