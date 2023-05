El paisatge cremat de les tines de la vall del Flequer, escenari d'un concert únic de l'Espurnes Barroques

Una edició centrada en la natura i la dansa

El paisatge que envolta les, al, va quedar totalment calcinat per l'incendi que l'estiu de 2022 va arrasar el municipi del. Entre els brots verds que ja comencen a sortir d'entre les centres, el Festivalha programat un concert únic en aquest indret. Serà aquest diumenge a la tarda però els protagonistes de l'espectacle han fet un assaig general aquest divendres al matí. Es tracta de la Cantata dels pagesos, de Johann Sebastian Bach, que combinarà la dansa d', la paraula dei la música de la. Aquesta és una de dotze produccions pròpies de la 6a edició del festival Espurnes Barroques.Aquest estiu farà 25 anys delsque van devastar la Catalunya Central. En aquell moment, molts pobles van perdre el que era la seva millor riquesa, el. Tanmateix, el foc va servir per descobrir un patrimoni que fins aleshores era bastant desconegut:. Precisament per reivindicar aquest patrimoni i dinamitzar la vida cultural d'aquestes poblacions, fa sis anys va néixer el festival Espurnes Barroques. Cada any s'hi programen concerts de música antiga en indrets poc coneguts.Un d'aquests concerts serà el que tindrà lloc aquest diumenge a les 6 de la tarda a les tines de la vall del Flequer. Es tracta de la Cantata dels pagesos, de Johann Sebastian Bach. El concert, tal com explica a l'ACN el director del Bachcelona Consort,, serà una cantata amb 24 moviments breus, que estarà dividit en quatre blocs temàtics. Entremig d'aquests blocs, Miquel Desclot anirà recitant poesia lligada al concert, amb temàtiques que giraran al voltant del bosc, els pagesos, el vi o els incendis.Tarrida ha explicat que la música de Bach pot ser molt "complexa i inaccessible", però, en aquest cas, "és la seva música" i això, segon ell, "la fa molt propera". A banda del poeta Miquel Desclot i la ballarina Anna Romaní, al concert hi actuarà la Bachcelona Consort, una formació amb cinc músics -violí, viola, celo, clavecí i flauta traverso- i dos solistes vocals.De la seva banda, la ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa barroca, Anna Romaní, ha explicat que per crear les danses que es podran veure durant l'espectacle s'ha inspirat en la música, però també en l'espai. De fet, Romaní diu que el paisatge de la vall del Flaquer l'hai l'ha "inspirat" per fer les coreografies. "Estic molt acostumada a treballar amb músics en directe, però no tant a ballar en un", reconeix Romaní, que explica que els ballarins son molt conscients de la importància que té el lloc a l'hora d'actuar. "Aquesta consciencia fa que sempre tinguis l'antena connectada, sempre tens en compte l'espai on estàs", descriu.El festival Espurnes Barroques arrenca aquest divendres 12 de maig i s'allargarà fins l'11 de juny amb una vintena de propostes en petits municipis de la Catalunya Central. De totes les propostes, un total de dotze són produccions pròpies. Enguany també destaca el naixement de l'sota la direcció de. El conjunt, amb vocació internacional, tindrà com a seu el