Manresa En Comú Podem presenta un projecte d'implantació de superilles a la ciutat

Ronda exterior al barri del Poble Nou.

Sentit dels carrers interiors de la superilla del Poble Nou.

es proposa implantarper a pacificar el trànsit i recuperar espai públic per als vianants a la ciutat. Ana Querol ha presentat el projecte aquest dijous acompanyada del portaveu d’En Comú Podem al Parlament, i de, número 4 de la candidatura i veí del, barri on la formació proposa fer la primera superilla.Per a Querol "cal fer un pas valent, com han fet altres ciutats similars a la nostra i com també està fentque és un referent mundial, perquè Manresa, està quedant enrere en aquesta qüestió". Per a la cap de llista, cal anar "que programar algunes noves places, pacificar el Guimerà o ampliar l’Anella Verda" i considera que amb les superilles "aconseguiremper a les persones, millor salut i mitigar els efectes sobre el canvi climàtic", ja que, explica “és urgent reduir la contaminació pel greu problema que tenim amb els gasos, que fan de Manresa la desena ciutat de l'Estat en nombre de morts per aquesta causa".En Comú Podem té com a objectiu estendre la proposta de. I al ser una experiència nova, considera "que s'ha d', per poder anar valorant i traient conclusions, per facilitar la seva extensió a tota la ciutat". Per aquest motiu proposen la seva aplicació al barri del Poble Nou com aLa candidata ha explicat que volen començar pel Poble Nou i no un altre barri ", ja que és un barri amb un urbanisme similar al barri antic i perquè hi ha una escola" i això, diu, "és molt important per continuar ampliant la protecció dels entorns a totes les escoles de la ciutat". Querol ha explicat que la vocació del seu partit, amb les superilles, serà també "ampliar el programa de protecció a altres equipaments (residències, centres de salut...)".Finalment, ha volgut destacar que "òbviament, tot es farà amb, com no pot ser d’altra manera".Per la seva banda, Cid ha destacat que "l'aposta de Barcelona pels eixos verds i les superilles, són polítiques referents a nivell mundial, que es poden i s’han de fer extensiblesper reduir contaminació i crear espais més amables i saludables per les persones".Les illes urbanes són grup de cases, separades per carrers. Les superilles són, doncs,, de tal manera que al seu voltant hi ha circulació de vehicles, mentre en el seu interior les persones poden d'un, de, on es poden produir relacions socials...i en els que es posa les persones al centre.Això no vol dir que en l'interior de les superilles no hi pugui haver circulació de vehicles, però aquesta es limita alcom les entrades o sortides dels veïns cap a les seves places de garatge, dels vehicles de càrrega i descàrrega i dels serveis públics (ambulàncies, bombers...).L'eliminació dels moviments innecessaris dels vehicles "comporta no sols un alliberament d'espai segur per a les persones, sinó també una, en disminuir la contaminació i el soroll".La clau per aconseguir-ho és la, separant els carrers que són necessaris per moure's d'uns barris a d'altres, dels que sols s'haurien d'usar per part de la gent del barri.Tal i com ha explicat Querol, el Poble Nou és un barri manresà "amb unaperquè en el seu moment va ser construït als afores de Manresa i durant molts anys se'n va mantenir com un nucli separat". Els veïns parlaven d'"anar a Manresa" i havien de caminar un bon tros fins al Passeig, tot travessant una mena de frontera, constituïda per la via del tren.Bona part de les cases del barri són antigues, baixes i estan enamb voreres molt estretes. La clientela del comerç està formada fonamentalment pel veïnat. En la zona interior del barri no hi ha serveis públics quei disposen de pàrquings públics als extrems del barri.El barri està voltat per carrers amb suficienti a l'interior del barri hi ha carrers per sobre del carrer Major, que formaven part del traçat antic del barri, que ja estani d'alguna manera poden considerar-se petites superilles.També es produeixen aglomeracions de persones a l'entrada i sortida dels alumnes delen el carrer Major, que conviuen amb bona quantitat de vehicles, en un carrer estret amb voreres molt petites.Donades aquestes característiques, Manresa En Comú Podem considera que el Poble Nou "ésper iniciar l'aplicació de le superilles a la ciutat de Manresa".La proposta que presenten els comuns consisteix a aplicar un "pla pilot" a la part central del barri del Poble Nou idurant el proper mandat, amb l'objectiu "d'aplicar la seva experiència gradualment als altres barris de la ciutat en els següents mandats".La proposta del Poble Nou es basa "en el fet que està circumval·lat per carrers que també faciliten anar d'uns barris a d'altresi, alhora, permeten als veïns accedir amb vehicle al barri i sortir-ne fàcilment".La proposta consisteix en la creació de, dins de les quals el trànsit estarà limitat als veïns, amb la qual cosa, es prioritzarà les persones, la seva seguretat, la possibilitat que els carrers siguin llocs de passeig, socialització, jocs...i es disminuirà el trànsit vial que travessava innecessàriament el barri.Mitjançant la jerarquització de carrers, hi hauran unes, en les que els vehicles podran circumval·lar el barri i que, malgrat que tinguin limitada la velocitat als 30 Km/hora, els permetrà circular "sense l'inconvenient d'anar per carrerons estrets, d'haver de parar per cedir el pas i de trobar-se amb carrers d'un sol sentit".El carrer Sant Josep es planteja com a "" amb doble sentit per accedir i sortir del barri. També "hi passarà el transport públic i, malgrat que físicament podria fer-se servir per travessar-lo, degut a les seves dimensions, serà més àgil utilitzar els carrers Abat Oliva i Font del Gat per una banda o el carrer Barcelona, per l'altra".La proposta continua remodelant la, convertint-la en una plaça verda, mantenint la part central i restituint la farola històrica, símbol del barri. La implantació de les superilles "es farà en fases, considerant que la inversió necessària per completar de cop tot el projecte seria difícil de finançar".En la primera fase es faria la transformació endel carrer Major, en el que es prohibirà l'accés de vehicles (excepte veïns, càrrega i descàrrega i serveis públics). En l'accés a la part d'aquest carrer que va des de la plaça Mossèn Vidal fins el de la Font del Gat, que és on hi ha el col·legi de l'Ave Maria, hi aniria un control fotogràfic.Elstambé es transformarà en plataforma única des del carrer Major fins al nivell de del carrer Mossèn Serapi Ferrer, quedant la resta del carrer Flor de Lis i la part del Mossèn Serapi Ferrer obert al trànsit per permetre la circulació d'ambulàncies i altres vehicles que accedeixin ali dels usuaris del garatge públic.També es convertirà en plataforma única la part delque surt del carrer Sant Josep fins on actualment queda tallat i el passatge Ferrer, en el que l'Ave Maria també té sortida. Amb aquestes actuacions, considerant que la resta dels carrerons interiors ja estan pacificats, es completaria la primera fase d'obres.En aquesta primera fase, aprofitant les obres d'adequació dels carrers, també es farien diferents actuacions en la resta del barri per evitar el trànsit innecessari:, com a primer pas per pacificar les dues superilles que es plantegen.El disseny dels sentits de la circulació "pretén facilitar l'accés dels veïns, i alhoraper evitar que els vehicles utilitzin els carrers per anar d'un barri a un altre. La dissuasió consistiria en que aquests vehicles veuran limitada la velocitat i no tindran una sortida lineal.Ladels vehicles dins de les superilles estarà limitada a 20 km/h i a 10Km/h en els carrers de plataforma única.La circulació pacificada dins del barri "permetrà l'ús deamb una major seguretat pels seus usuaris i no interferiran en la sostenibilitat ni en la tranquil·litat de les persones, sempre que compleixin les normes de circulació establertes".En les següents fases continuarà lainteriors de les superilles en plataformes úniques, amb la qual cosa augmentarà el seu nivell de peatonalització, malgrat que des d'un primer moment, amb la disminució de velocitat i els sentits de circulació, ja s'haurà disminuït considerablement la circulació de vehicles.Posteriorment, Manresa En Comú Podem proposa que amb els aprenentatges obtinguts en la implantació de les superilles al Poble Nou, s'estendrà el projecte a lade la ciutat.