Junts per Manresa es proposa «reduir el frau i la cronificació» de les ajudes socials

L'alcaldable de, ha detallat aquest divendres la seva proposta d'un nou sistema de gestió integral dels ajuts socials, la(RES), que va presentar inicialment el més de març i que ha de permetre "realitzar un seguiment de les pautes receptades per un assistent social a cada unitat familiar", tot "reduint redundàncies, ineficiències, el frau i la cronificació" de les, "garantint així que els diners públics arribin on han d'arribar i no se'n faci ni un ús excessiu ni un mal ús".Bacardit ha assegurat que "volem ordenar les ajudes socials que dona l'Ajuntament de Manresa, ja que actualment. Així no es pot fer un correcte seguiment i saber si se n'està fent un bon ús per part dels usuaris”.La Recepta Social Electrònica RSE, que va presentar el 7 de març conjuntament amb la l'exconsellera de Drets Socials, Violant Cervera, i l'advocada Irma Rognoni en el marc de les xerrades sectorials que Junts Manresa ha anat organitzant els darrers mesos, ha d'que rebi una unitat familiar des de les diferents regidories, bé siguin econòmics, bonificacions, materials o de serveis, i també té com a objectiu integrar les ajudes que ofereixen entitats del tercer sector.Així, cada unitat familiar tindrà assignat un "", que realitzarà el corresponent diagnòstic de la problemàtica que viu la família i en realitzarà unamitjançant un codi a través del qual la família podrà accedir als diferents tipus d'ajuts. D'aquesta manera es podran "detectar" en les prestacions rebudes. Alhora també permetrà que la unitat familiar "segueixi laper poder tenir accés a les prestacions que s'han receptat".El candidat ha assegurat que "la implantació d'aquest sistema ha de permetre també que desaparegui el servei que realitza la, ja que les unitats familiars que ho necessitin, d'acord amb la prescripció del professional de capçalera assignat, podran comprar els aliments assignats als establiments alimentaris conveniats amb l'Ajuntament, mitjançant el codi esmentat".El candidat Bacardit es compromet "a deixarsense feina", ja que les funcions que aquesta realitza actualment "seran dirigides directament per l'Ajuntament i la Fundació, per tant, deixarà de tenir sentit". El candidat no té en compte, però, que les aportacions actuals de l'Ajuntament a laque gestiona la plataforma,, de manera que si l'Ajuntament n'assumeix la gestió integral haurà de completar el 95% restant.El candidat s'exclama que com a manresans "ens hauria d'que hi hagi conciutadans que hagin de fer cua, amb els seus fills de la mà, per obtenir aliments; és un atemptat a la".Junts Manresa assegura que es marca com a objectiu "aturar l'espiral de pobresa" en la que es troba, i per això cal que "la ciutat pugi un graó en laque tenen els ciutadans de Manresa que estan patint situacions de penúria", i per això ha continuat dient que "el nostre projecte per a Manresa consisteix en dinamitzar la ciutat per tal que es creïn nous llocs de treball, alhora que ajudem que les seves vides d'aquelles que més pateixen, siguin més dignes".