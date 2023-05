El Covisa Manresa inicia el «play off» d'ascens aquest dissabte a la pista del Cerdanyola

Elencetarà aquest dissabte a partir d'1/4 de 7 de la tarda el seu camí en el play off d'ascens adesplaçant-se a. En aquesta eliminatòria s'enfrontaran els quatre primers classificats dels sis grups de Segona Divisió B, el primer contra el quart i el segon contra el tercer amb el partit de tornada a la pista del millor classificat.Per aconseguir l'ascens, el Covisa Manresa haurà de. Aquest cap de setmana, vint i quatre equips començaran a caminar per assolir aquest objectiu. Finalitzada aquesta primera eliminatòria, quedaran en competició dotze equips que lluitaran per arribar a la tercera i definitiva ronda, on sis conjunts lluitaran per aconseguir les tres places que donen dret a l'ascens de categoria.Respecte a la victòria en l'últim partit de lliga a la pista de l'Industrias recuperarà al porter. Ja va entrenar amb normalitat l'última sessió preparatòria recuperat d'una lleugera distensió dels lligaments del genoll. La normativa del play off permet convocar pel partit fins a catorze jugadors.El repte mes trascendental d'aquest dissabte, serà obtenir un bon resultat de cara aldel dissabte dia 20 de maig al. Això donaria peu a estar vius en l'eliminatòria i que es decideixi en territori manresà.Fent resum dels dos equips en lliga, el Covisa Manresa va perdre aa la primera volta del campionat per 5 gols a 3, en un partit accidental per les expulsions, que van tornar a ser protagonistes en el partit al Pujolet, amb victòria manresana per 7 gols a 2.Aquestés el que li ha donat a l'equip manresà la segona posició a la lliga, ja que els dos equips han empatat a 56 punts a la segona i tercera posició respectivament.També a la lliga, tenen similar bagatge entre els. El Covisa Manresa ha fet 129 gols i n 'ha rebut 100, mentre que el Cerdanyola n'ha aconseguit 125 a favor i 93 en contra.Igualtat màxima, doncs, en aquest enfrontament amb unaque possiblement no es decidirà fins el partit de tornada a celebrar al Pujolet.