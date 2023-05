Aloy apel·la la ciutadania a votar ERC «perquè no s'aturi la transformació de Manresa»

La candidatura d'a les eleccions municipals del 28 de maig, encapçalada per l'actual alcalde, vol fer un salt endavant i "ampliar la majoria republicana" a la ciutat amb l'objectiu de continuar els projectes iniciats aquest mandat i tirar-ne endavant d'altres per fer de Manresa una ciutat millor per a totes les persones que hi viuen. En l'acte central de campanya celebrat aquest divendres, Aloy ha afirmat que "hem demostrat que som partit de govern, que ensi que tenim projecte i energia per tirar endavant aquesta ciutat". Aloy ha apel·lat la ciutadania a donar-li suport per "aconseguir una victòria clara que ens permeti continuar la transformació de la ciutat".Aloy s'ha fixat com a objectiu millorar encara més l'de la ciutat, que els darrers set anys ja rebut una inversió d'un milió d'euros anual. Per això ha anunciat dedicarà el primer mig any de mandat ade Manresa, parlar amb els veïns i les veïnes i comprovar quines són les principals necessitats de la via pública. També s'ha compromès a ampliar eli a destinar més recursos al. Això, juntament amb el nou contracte de neteja i el nou model de gestió de residus, han de fer de Manresa "una ciutat que faci goig. Volem que Manresa es posi encara més guapa", ha dit l'alcalde.Marc Aloy també ha anunciat la creació d'una nova figura que liderarà i coordinarà totes lesa Manresa, un comissionat "que farà el seguiment d'aquests temes: des de les ocupacions conflictives fins a les problemàtiques de soroll o brutícia en alguns barris". Aquesta persona es coordinarà i dependrà directament de l'alcalde perquè, en paraules d'Aloy "l'alcalde vol seguir ben de prop la situació". Aquesta mesura se sumarà a laamb l'objectiu de tenir més agents amb presència diària a peu de carrer.En el seu discurs, Marc Aloy ha fet un repàs dels seus 1.050 dies d'alcaldia i dels projectes impulsats durant aquest temps: "que faran avançar com mai aquesta ciutat. Moltíssimes llavors que hem plantat i que donaran fruit". Projectes per promoure, desencallant el polígon del Pont Nou i la urbanització del Parc Tecnològic, promovent la creació de l'agència de desenvolupament locala l'Anònima o convertint laen un centre d'innovació i coneixement juntament amb la UPC. També projectes per fer de Manresa una ciutat més sostenible i preparada davant l'emergència climàtica, mirant cap alper fer entrar l'a la ciutat, plantant arbres als carrers i als patis de les escoles i apostant per les energies renovables. I sobretot, projectes per posar les persones al centre, incrementant les polítiques socials, triplicant les hores d'per a persones grans, construint la novai lluitant contra la segregació escolar. I tot això, gràcies a la bona feina feta per reduir l'endeutament municipal, que ha permès al consistori disposar d'una economia sanejada per poder fer front a tots aquests reptes.Aloy ha mostrat el seu tarannà conciliador, afirmant que "els grans projectes aprovats aquest mandat ho han estat amb". I també la seva voluntat de continuar sent un alcalde proper a la ciutadania i les entitats: "miro de donar resposta a tothom qui se m'adreça per totes les vies. Al carrer, a les xarxes socials, a tot arreu. Per a mi és fonamental".Marc Aloy ha estat acompanyat per la consellera de la Presidència,, el conseller d'Interior,, i la secretària adjunta i portaveu d'ERC,, a més dels membres de la candidatura. Elena, que aquests darrers anys ha col·laborat d'una manera molt estreta amb l'equip de govern d'ERC a l'Ajuntament de Manresa per donar resposta als problemes de seguretat de la ciutat, ha afirmat que "l'ordre és garantir els drets i les llibertats de les persones. I això es fa amb polítiques d'igualtat,". Marta Vilalta ha dit que "som aquí per reivindicar la feina feta i consolidar la transformació republicana, perquè tenim la voluntat de servir al país i la seva gent". La consellera Vilagrà ha afirmat que "Marc Aloy suma aliances, crea consensos i es preocupa del dia a dia de la ciutadania. I compta amb unaper governar totes les àrees de la ciutat. És un equip guanyador".El d'aquest divendres ha estat l'acte central de la campanya d'ERC Manresa per a les eleccions municipals del 28 de maig. L'alcalde Marc Aloy es presenta a la reelecció amb el lema Construïm Manresa. Vota Marc Aloy.