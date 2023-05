El Baxi Manresa podria jugar ja salvat contra el Río Breogan

Quan elcomenci el seu partit contra el(diumenge, 12.30h. Movistar Deportes 3) pot estaro no estar-ho. Tot dependrà del què passi el vespre de dissabte entre, que juguen dissabte. Als bagencs els interessa la victòria dels verd-i-blancs. Si això es produeix el Baxi Manresa aconseguirà la permanència a laper passiva. En canvi, si el derbi andalús el guanyen els granadins haurà d'aconseguir la salvació per activa derrotant el conjunt gallec.reconeix que està "alleugerit amb la situació del Baxi Manresa a la classificació però encara no ho vol donar tot per fer. "Això és bàsquet i pot passar qualsevol cosa. Però depenem de nosaltres i hem de guanyar un dels dos partits que queden. També hem d'intentar guanyar per acabar bé i per nosaltres mateixos. Fins i tot en el cas que els bagencs ja estiguin salvats el dissabte l'exigència serà màxima ja que si no "seria molt trist".El tècnic del Baxi Manresa recorda el partit de la primera volta contra el Río Breogan i el defineix com "eljuntament amb el de la Penya a casa. Són els dos partits que hem estat pitjor. No de joc perquè de joc hem estat malament molts dies sinó perquè vam baixar els braços. Va ser una sensació molt desagradable. Tots vam acabar molt dolguts".Serà el primer partit després de la greu lesió d'Adam Waczynski . Martínez està trist per aquesta baixa bàsicament per al jugador. "No s'ho mereix. Ha tingut aquesta desgràcia i ens afecta esportivament. Però ens sap més greu el problema que ell té ara, la recuperació que té per endavant i els, ha valorat el tècnic del Baxi Manresa. Martínez ha volgut destacar el compromís i les dots de lideratge del jugador polonès.La victòria que va aconseguir el Río Breogan al(70-106) va significar el triomf més ampli dels gallecs a l'ACB juntament amb un triomf a Múrcia la temporada 1992-93. Durant força setmanes, l'equip de Lugo va tenir opcions de jugar la Copa i els play-off. Però les sis derrotes consecutives encaixades en les darreres jornades l'han allunyat de les eliminatòries tot i que matemàticament encara té opcions.Serà el darrer partit que el Río Breogan jugui davant la seva afició aquesta temporada. Per aquest motiu, des del club gallec estan fent una crida perquè els seus seguidors omplin eli poder celebrar la bona temporada del seu equip. A més, el Río Breogan té l'al·licient d'aconseguir una bona classificació i optar a jugar la temporada que ve la, tècnic del Río Breogan, reconeix estar "en una mala ratxa de joc i resultats. Tenim molts alts i baixos durant el partit però espero ser més regular i acomiadar un temporada on hem aconseguit l'objectiu principal i hem fer un bon bàsquet.Benjamín Jiménez, Rafael Serrano i Alberto Sánchez Sixto són elsdesignats pel partit.