Manresa celebrarà del 18 al 21 de maig el Dia Internacional dels Museus

se suma un any més a la commemoració del(DIM), el gran esdeveniment que organitza al voltant del 18 de maig el(ICOM) des de l'any 1977. Són jornades pensades per posar els museus al centre de l'atenció i reivindicar la tasca que fan en l'estudi, preservació i difusió del patrimoni cultural de tots, però també en el paper que tenen com a institucions culturals en el desenvolupament de la societat i en la millora del benestar i la cohesió de la comunitat.En aquesta edició, el lema d'aquesta celebració és Museus, sostenibilitat i benestar, una proposta de l'ICOM que vol posar en relleu el potencial dels museus per al benestar i elde les nostres comunitats: des del suport a l'acció climàtica i el foment de la inclusió, fins a la lluita contra l'aïllament social i la millora de la salut mental.Manresa té una xarxa de museus que vetllen per la preservació del patrimoni de la ciutat i ofereixen aquesta mirada reflexiva per entendre el present i encarar el futur, i des del 18 al 21 de maig ho faran de forma molt especial amb una(jornades de portes obertes, visites guiades, exposicions, taller i altres d'activitats de dinamització) amb l'objectiu de posar en valor aquest patrimoni i fer més lluïda aquesta commemoració.Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concert Viñas i Pujol. Dos Apòstols del seu temps, al, a càrrec de la guitarrista, que farà un recorregut musical de, compositor i guitarrista del segle XIX, i d', un dels guitarristes més destacats de la primera meitat del XX.També hi haurà dos tallers interessants: a l'es farà el taller Benestar i patrimoni: equilibri entre cos, ment i emocions , una proposta per alliberat tensions i calmar la ment a càrrec de la coach i mestra, i elacollirà el taller Els bits gravats a l'aigua, per conèixer el recorregut de les aigües i es va descobrint de manera experimental quina informació queda gravada a la seva memòria, ja que les gotes d'aigua porten codificada un munt d'informació.A banda de les jornades de portes obertes a tots els equipaments museístics de Manresa, la, el, el, l'deli lahan organitzat visites i itineraris guiats en horari específic, que permetrà conèixer amb més profunditat la riquesa patrimonial i artística d'aquests espais.En aquesta edició, coincidint amb la celebració de lai amb la iniciativa del, el dissabte 20 de maig, se celebrarà l'itinerari La Séquia amagada, que arrencarà a l'estand-instal·lat al Passeig de Pere III, davant el carrer Canonge Mulet- i resseguirà l'itinerari de l'antic traçat del torrent dels Predicadors i el canal de la ciutat per descobrir elements relacionats amb l'aprofitament de l'aigua de la Séquia a dins de la ciutat.El Museu de Manresa farà l'activitat Ens aventurem al barroc, una proposta educativa experimental amb activitats lúdiques inspirades en el, organitzada pel Museu de Manresa i la FUB i destinada exclusivament a l'alumnat de l'Oms i de Prat.Una altra proposta singular que es va estrenar l'any passat- amb molt bona acollida- i enguany es repetirà és El joc dels museus, a partir d'una història que relaciona set peces dels set equipaments museístics de Manresa, de les quals s'hauran d'aconseguir els. Els fulletons amb la història es podran trobar als diferents equipaments museístics de la ciutat i a l'. Les imatges de les peces es podran obtenir a l'equipament museístic corresponent. Fins al dia 30 de juny podreu presentar el fulletó de la història completa amb les imatges a qualsevol dels llocs indicats més amunt i optareu a un premi.El programa d'activitats és promogut per l'Ajuntament de Manresa, però només és possible gràcies a la tasca i la col·laboració de tots els equipaments museístics de la ciutat (Museu de Manresa, Museu de l'Aigua i el Tèxtil, Museu de Geologia Valentí Masachs, Museu de la Seu, Centre d'Interpretació del Carrer del Balç, Espai 1522 i Santuari de la Cova) a la participació activa d'institucions i entitats de la ciutat, com ara els Amics de la Seu, la Fundació Turisme i Fires de Manresa, la Fundació Cova Sant Ignasi-Manresa, el Parc de la Séquia o la Parròquia de Santa Maria de la Seu. També amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.