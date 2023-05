ERC busca desfer l'empat tècnic amb Junts i consolidar Marc Aloy com a alcalde de Manresa

La Fàbrica Nova: l'emblema dels projectes de futur

El soterrament de les línies de tren de FGC

La percepció d'inseguretat i el Centre Històric, principals reptes

Llistes a la cursa electoral

L'any 2019,es va imposar aper només 10 vots de diferència. Un resultat ajustat, que va permetre que els republicans recuperessin l'alcaldia després de 80 anys. Ara, ERC busca ampliar aquesta diferència, desfer l'empat, i consolidarcom alcalde de Manresa. A diferència del Govern, la capital del Bages ha estat exemple de cordialitat entre ERC i Junts, si més no fins fa ben poc. S'han repartit l'alcaldia (1 any per Junts i 3 per ERC) i han sabut resistir a lesque hi ha hagut entre tots dos partits a nivell nacional. Ara, la, que es tradueix amb la presentació de dues llistes, pot posar en safata unper Aloy. Junts ies reparteixen l'herència de l'exalcalde, malgrat que cap de les dues formacions l'ha reclamada explícitament.La nit electoral del 2019 va ser d'infart a Manresa. ERC i Junts es van anar alternant el primer lloc a la capital del Bages i, finalment, el candidat republicà, Marc Aloy, es va imposar sobre l'alcalde sortint, Valentí Junyent, de Junts, per només 11 vots de diferència: 9.118 a 9.107. De fet, tres dies després, la Junta Electoral va publicar el recompte definitiu, que encara va ajustar més el resultat:Tots dos partits ja governaven plegats i van decidir repartir-se l'alcaldia: un any per a Junts, amb Valentí Junyent al capdavant i que l'any 2020 va culminar una etapa de 9 anys al càrrec, i tres per a Marc Aloy. ERC i Junts tenen 8 regidors cadascun, i han governat en coalició: el primer amb Valentí Junyent (Junts) d'alcalde, i els altres tres amb Marc Aloy (ERC). Elés la tercera força, amb quatre regidors, i per darrere, va quedar la, amb tres, i, que en tenia dos fins al maig, quanva abandonar el grup.En aquesta mandat, ERC i Junts han aprofitat per impulsar grans projectes de ciutat. Entre ells, la, que va ser el complex industrial més important de la ciutat, i un dels més rellevants de tot Europa. En el seu moment més àlgid, va arribar a ocupar 3.000 persones del sector tèxtil, la majoria dones. Però l'any 1989 va tancar portes i, des de llavors, són molts els projectes que s'hi ha plantejat sense èxit.Ara, l'Ajuntament de Manresa, de la mà de la, vol convertir la Fàbrica Nova en un campus "de quarta generació" i crear un pol d'activitat tecnològica i de recerca. Aloy confia en una victòria clara d'ERC per donar-hi continuïtat. També a d'altres grans projectes com el de l'Anònima, ubicada al bell mig del centre històric, i que ERC vol convertir en un espai de creació cultural i promoció econòmica.Per al pròxim mandat, també queden pendents altres reformes importants, com ela la ciutat, que deixarà noves zones verdes a l'entorn del passeig Pere III, el centre neuràlgic de la ciutat. O les reformes dels carrers més emblemàtics del centre: el carrer Guimerà, que serà només per a vianants i sense autobusos, i les carreteres de Vic i de Cardona.Veïns i comerciants del centre de Manresa han denunciat que a la ciutat hi ha més. L'Ajuntament va atribuir l'increment de la inseguretat a la crisi migratòria, l'econòmica i la pressió de Barcelona, que havia traslladat els delinqüents a la ciutat. Per tot plegat, va anunciar mesures per revertir la situació com ara la instal·lació de, l'. A més, Manresa serà la primera ciutat del país en tenir una. Les obres començaran a l'estiu i duraran quatre mesos.Junts presentade candidat, que va ser regidor d'Urbanisme durant el primer mandat de Valentí Junyent, del 2011 fins al 2015. Bacardit es presenta amb una marca coneguda, però es troba amb la contradicció que ha de fertenint regidors al govern municipal actual. A més, té el handicap d'encapçalar una candidatura que s'ha de repartir els drets electorals adquirits amb Impulsem, que té darrere elImpulsem presentacom a candidat. Vila va començar prioritzant el discurs de la inseguretat i l'incivisme en les seves intervencions públiques, tot i que ha fet altres propostes propositives per al Parc de l'Agulla, el Congost o el parc de Puigterrà, entre altres.Totes dues formacions es repartiran l'herència de l'exalcalde Valentí Junyent, que esi tambéque ocupen el seu buit.De la seva banda, el candidat del PSC és el politòleg, que va entrar de regidor socialista en substitució de l'històricara fa un any. Els socialistes busquen l'escletxa per poder recuperar una vara que van tenir de manera ininterrompuda entre el 1995 i el 2011, a cavall dels alcaldesEls anticapitalistes de Fem Manresa repeteixen candidata amb, i també repeteix candidat Ciutadans, ambal capdavant. També presenten candidatura el PP, els Comuns, i l'extrema dreta de Vox i FNC.