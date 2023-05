El concurs de microteatre d'Els Carlins s'obre a grups d'arreu del país

Aquest diumenge a les 6 de la tarda es durà a terme la final de la tercera edició del. Aquesta iniciativa, que és una de les línies de la2023 de l'entitat, té com a objectiu potenciar la vinculació de gent jove ai promoure l'aparició de noves iniciatives.Aquest any, a diferència de les dues edicions anteriors, s'ha apostat per obrir la convocatòria a tot Catalunya. Les quatre propostes finalistes -Cartes als avions d', La frontera de la, No hi pensis més dei Propera parada de Siena Produccions– han estat creades i seran interpretades per joves de tot el territori català.La final tindrà lloc a Els Carlins. Les actuacions es duran a terme a quatre espais diferents de l'equipament i seràamb la formació de quatre grups de públic.Al final de les actuacions, s'atorgaran dos premis: elque serà una dotació econòmica de 150 euros i que l'obtindrà la proposta més votada pels espectadors, i elde 500 euros que se l'endurà l'obra escollida per un jurat format per set persones – tant vinculades com externes a l'entitat.Lestenen un preu de 8 euros (6 euros pels Tramoia) i es poden adquirir a aquest enllaç