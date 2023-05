Sant Fruitós reunirà tota la cultura urbana en la segona edició del Sanfri Skate Festival

Aquest dissabte, els amants de latenen una cita a Sant Fruitós de Bages en la segona edició del, una jornada que començarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 12 de la nit amb propostes de skate, scooter, grafiti, música i breakdance.Durant la tarda es podrà participar en diferents tallers de graffiti, skate i scooter, de 4 a 5 de la tarda i de breakdance de 5 a 6 de la tarda. Per participar en aquestes activitats cal inscriure's prèviament a aquest enllaç A partir de les 6 de la tarda el club santfruitosencoferirà unai a continuació començarà el segonque enguany compta amb premis en metàl·lic.A partir de 2/4 de 9 del vespre els assistents podran gaudir d'una actuació de break dance i de les propostes musicals dels, JCMC A.K.A., Charly Parkes, Valtho & Zined, Valero BCN & BFFAT i, com a cap de cartell, Yereh Yebadi.Durant tota la jornada hi hauràde Creative Laser, Vinylfast, The Life Wear i Cornet Skate.L'esdeveniment està organitzat pel programa Rapologia Radio, de, amb la col·laboració de Stalow Academy i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.