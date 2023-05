Educació confirma a la direcció i a l'AFI que la nova Escola Valldaura tindrà dues línies

L'es farà càrrec del 20% de la construcció de la nova, que passarà a tenir dues línies, segons han informat representants deli del consistori en una reunió que han celebrat aquest dijous amb la direcció del centre i la seva Associació de Familiars d'Infants (AFI).Segons ha pogut saber, a la reunió hi ha assistit el director general de Centres Públics,, l'alcalde, el regidor d'Educació,, i la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central,Els representants institucionals han explicat a la comunitat educativa que Generalitat i Ajuntament tenen unmolt avançat, en què cal concretar alguns aspectes, però que confien poder tenir signat abans d'acabar l'any. El conveni contempla la construcció d'una escola deen els terrenys que va comprar l'Ajuntament, amb uns costos que seran assumits en un 20% per part del consistori i en un 80% per part de la Generalitat, amb la voluntat d'Cal recordar que les famílies de l'Escola Valldaura havien manifestat el seu neguit pel que consideraven com a "falta de transparència" del departament davantcom la possibilitat de passar a ser un centre de dues línies o, fins i tot, de convertir-se en un institut-escola.