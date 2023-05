Pimec i TecnoBages organitzen a Manresa una matinal sobre tecnologia al sector agroalimentari

organitzaran el divendres 19 de maig al mati la jornada La tecnologia com a eina de desenvolupament del sector agroalimentari en una carpa que estarà muntada a la plaça Sant Domènec de. El programa s'articularà a partir de xerrades de curta durada i una taula rodona final.La matinal s'iniciarà a 2/4 de 10 amb la benvinguda a càrrec del president de Pimec a la Catalunya Central,, i un representant de TecnoBages. Tot seguit, el director financer de Groots,, pronunciarà la xerrada Vertical farming: la tecnologia com a llavor del canvi. A continuació,, fundador i CEO d'OPP Group, explicarà l'aplicació pràctica de la tecnologia per gestionar les granges a partir de criteris de benestar animal i sostenibilitat.Passades les 10 del matí, el director general de Convenience Seafood,, explicarà com implementar noves tecnologies en la indústria agroalimentària per adaptar-se a les noves tendències del consumidor. Finalitzarà el capítol de xerrades, director d’Innovació i Projectes a Plusfresc exposant els avantatges de la tecnologia com a millora de l’atenció al consumidor, al punt de venda.A 3/4 menys 5 minuts d'11 del matí començarà la taula rodona Millorem si apliquem tecnologia als nostres processos?, que comptarà amb un exemple pràctic sobre genètica i tecnologia a càrrec de. La taula rodona estarà formada per la dra. Gemma Mas, d'UPB Genetic World; Alejandro Rueda Gómez, director financer de Groots; Joan Sanmartin, fundador i CEO d’OPP Group;, director general de Semen Cardona; Jorge Alonso, director general de Gud Fud, i Carles Hurtado, director d’Innovació i Projectes a Plusfresc. Estarà moderat per, membre de la Comissió Executiva de Pimec Catalunya Central, Senior Advisor del sector agroalimentari.A 2/4 de 12 del migdia,, president de la sectorial Agroalimentària de Pimec farà la cloenda, i tot seguit s'obrirà un espai de networking amb tast de productes locals.Per assistir-hi cal inscripció prèvia