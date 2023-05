Condemnada a 5 anys de presó la dona que va matar la cosina a ganivetades al Pont de Vilomara

El jutge ha condemnat ala dona que va matar la cosina a ganivetades al Pont de Vilomara, l'any 2020 . El magistrat proposa substituir la pena per l'perquè considera que no té arrelament a l'Estat i que. La sentència la condemna per un delicte d'amb una circumstància La setmana passada, el jutge va ordenar que quedés en llibertat provisional amb la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres dels fills de la víctima. Una decisió que les dues acusacions particulars van recórrer al considerar que era una "temeritat". Un jurat popular va declarar-la també culpable per homicidi.El jutge també prohibeix la condemnada a apropar-se als fills de la víctima a menys de 1.000 metres i tampoc s'hi podrà comunicar. A més, els haurà d'amb 74.391 euros un d'ells, i amb 136.305, l'altre.La condemnada va assegurar no recordar res durant el judici a l'amb jurat popular d'aquest abril. El juliol del 2020 ja va ingressar a un centre penitenciari ambi ja hauria complert la meitat de la condemna. El jurat popular la va declarar culpable d'homicidi al considerar que havia quedat provat que la dona vivia a casa de la víctima i que va ser responsable de la seva mort després d'assestar-lien diferents parts del cos. Tot i això, va considerar que en aquella època l’acusada presentava diversos. Per això no hi van veureen la mort de la seva familiar. Malgrat tot, el jurat popular no descartava "la possibilitat que tingués moments de consciència" i per tant, tancaven la porta a unaAra, la sentència conclou que la dona patia, amb símptomes d'inquietud psicomotora, desorientació temporal i espacial, ansietat, confusió i paranoies de persecució.Les acusacions particulars van demanar una condemna de 9 anys i 364 dies de presó mentre que la defensa va demanar l'. Arran de la decisió del jutge de deixar-la en llibertat provisional la setmana passada, les acusacions particulars també van presentarcontra la decisió i, de moment, estan pendents de la resolució.La. Segons ha avançat a l'ACN l'advocat d'una de les acusacions particulars,, totes dues acusacions particulars presentaranal. El motiu és que veuenentre el que va concloure el jurat popular i la sentència en referència a l'estat psicològic de la condemnada. A més, consideren que la pena de cinc anys de presó és "massa baixa", i valoren positivament la substitució de la pena per l'expulsió, tal com ja van introduir a les conclusions definitives.