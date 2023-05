La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau fosc pel Dia Mundial de la Fibromiàlgia

L'se suma un any més a la commemoració deli il·luminarà de color blau fosc la façana de l'edifici consistorial aquest divendres 12 de maig, en horari de 9 a 2/4 d'11 del vespre. D'aquesta manera, el consistori dona resposta a la petició de l'El 12 de maig es commemora oficialment el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica (també coneguda en alguns països com a), si bé s'hi ha anat incloent altres Síndromes de Sensibilització Central, com ara laActualment, tant la fibromiàlgia com las'inclouen dins les Síndromes de Sensibilització Central, concepte relativament recent que engloba altres processos com la sensibilitat química múltiple i l'electrohipersensibilitat, i també la síndrome de, la síndrome de, etc, moltes d'elles relacionades entre elles però amb la seva codificació i les seves característiques pròpies.Són malalties que afecten diferents sistemes del cos i provoquen, entre altres símptomes, unadavant factors ambientals. Es tracta de malalties d', fet que pot provocar que a vegades la persona pugui mantenir el dia a dia amb normalitat i que en altres ocasions el dolor, el cansament o la hipersensibilitat es torni incapacitat i impedeixi fer vida normal.Els símptomes no són visibles, però l'impacte en la vida de les persones que les pateixen és devastador. Veuen minvada la sevai sovinten l'entorn familiar, social, escolar, laboral i sanitari. En els casos més extrems, les persones afectades es veuen obligades a quedar-se a casa. Es tracta deque afecten cada vegada més població, i també més jove.