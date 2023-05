El detenen després de robar set mòbils d'un comerç trencant l'aparador amb una tapa de claveguera

Agents delsde la comissaria de Manresa han detingut aquesta matinada de dijous un home de 20 anys com a presumpte autor de d'un delicte de robatori amb força.Pels volts de les 3 de la matinada, els Mossos han rebut l'avís d'un robatori a lade la marca Orange del carrer Àngel Guimerà de. Un cop al lloc, la patrulla ha observat que l'autor havia trencat el vidre de l'aparador amb una. L'interior estava regirat i hi havia restes de sang.Un testimoni que ha vist els fets ha passat laals agents, que ràpidament han començat a fer recerca per la zona. Minuts després, la patrulla ha vist un home que coincidia amb la descripció del presumpte autor, mentresota un contenidor de la pujada del Castell.Els agents han comprovat que a l'interior de la bossa hi havia un total de. A més a més, l'home tenia. Davant d'aquests fets, els mossos han detingut a l'home per un delicte de robatori amb força i han retornat els mòbils al responsable de l'establiment.El detingut ha passat aquest dijous a disposició delen funcions de guàrdia de Manresa.