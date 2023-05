La infermeria del Bages commemoren el seu dia internacional

El concurs TALKINF, per compartir experiències laborals inspiradores

Una commemoració que segueix durant el mes de maig

El personal d'delha celebrat un any més el, una jornada per posar en valor la tasca que fan al sector i sumar esforços per a una atenció sanitària de qualitat. La commemoració ha comptat amb infermeres de les entitats de salut d', del, de l'(ICS) de la Catalunya Central, d', i de. L'acte s'ha portat a terme a la sala Gòtica de l'hospital de Sant Andreu.L'acte ha començat amb una taula inaugural que ha comptat amb les intervencions de, director general de la Fundació Sant Andreu Salut, i, directora de l'Hospital Sant Andreu. Tos dos han reforçat la gran tasca professional i la responsabilitat de les infermeres, part primordial de l'engranatge del sistema sanitari.Sota el nom Pares impacients i infermeres d'usuaris pacients, el lingüistaha coordinat una xerrada molt necessària per parlar sobre la tasca de les infermeres amb una mirada posada en la gestió emocional i de l'estrès.Per primera vegada, s'ha celebrat el concurs, liderat per la, de la delegació territorial del, on les infermeres han compartit una vivència impactant o una acció innovadora que han implementat.Entre d'altres, s'han presentat projectes com Abordatge integrat i coordinat de la cura de ferides entre el Centre d'Atenció Primària i la Residència, a càrrec de professionals de l'(ICS), que té com a objectiu integrar i coordinar infermeria deli de la residència amb la missió de promoure l'excel·lència en les cures infermeres amb pràctica clínica basada en l'evidència clínica. La infermera, de la, ha parlat de la importància de donar una atenció amb visió holística a les persones que pateixen una malaltia infecciosa en la seva xerrada Relació terapèutica en una consulta infermera d'infeccions comunitàries. Fórmula màgica o improvisació?.Ha destacat la importància de l'educació per a la salut, de l'empoderament dels pacients i la complicitat que s'estableix entre ells i la infermera tenint en compte que les malalties infeccioses són encara molt tabú. Un altre projecte que s'ha presentat ha sigut Cuidant, a càrrec de la infermera de l'Hospital Sant Andreu,, que ha exposat la seva experiència en els seus més de quinze anys a dins la professió posant l'atenció en la unitat de psicogeriatria de l'Hospital, de les malalties neurodegeneratives i les demències.Les que han rebut més vots han sigut la Cristina Lao de la Fundació Althaia i la Montse Monferrer, de la Fundació Sant Andreu Salut, que han guanyat el concurs i s'han endut un obsequi.La commemoració delal Bages, segueix amb un taller d'artistes de la salut el 17 de maig a l'i amb una caminada entre vinyes que surt des del, el dia 20 de maig. Per participar en la caminada cal inscriure's a través d'un formulari.