María del Monte actuarà aquest diumenge al Kursaal per presentar «Todo vuelve»

, la cantant de sevillanes i cobles, coneguda com la Reina de les sevillanes, actuarà per primera vegada al teatreaquest diumenge a les 6 de la tarda, per presentar el seu últim treball discogràfic, Todo vuelve.María del Monte va saltar a la fama després de guanyar elGente joven (1982) i va editar el seu primer disc Te amaré como tú (1985). El seu segon treball, Cántame sevillanas (1988) es va convertir en poc temps en un. Amb el pas dels anys i amb diversos discos publicats ha aconseguit l'estima del públic.Catorze anys després del seu últim treball discogràfic, María del Monte -amb la seva veu rotunda i poderosa- presenta unen què deixa palès el seu art i el seu mestratge interpretant sevillanes, bulerías i rumbes.Lesper assistir al concert de María del Monte tenen un preu de 45 euros i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet