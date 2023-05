Bacardit insta Aloy a trobar «dia, hora i lloc» per debatre «cara a cara»

L'alcaldable de, ha proposat públicament al candidat d', un debat "cara a cara" després de l'enganxada que han tingut aquest inici de setmana arran de la proposta postconvergent de fer un aparcament subterrani al parc Vila Closes . L'aspirant ha instat l'alcalde a trobar "dia, hora i lloc" on debatre "" davant la ciutadania. ERC va titllar de "frivolitat i menyspreu al consens" la proposta de Junts de construir una l'actual parc Vila Closes just tres mesos després que el govern municipal anunciés la retirada de les estructures metàl·liques que tanta controvèrsia havien generat durant anys al barri. També el cap de llista d' Impulsem, Joan Vila, havia demanat a Bacardit que deixés de "fer el ridícul" per aquesta proposta. En aquest cas, però, no l'ha respost.En una nota, Bacardit ha assegurat mostrar-se "sorprès" per fet que posar sobre la taulasigui "vist com un problema i sigui criticat per aquest motiu". "Devem entendre la democràcia de forma diferent", ha suposat.L'alcaldable ha recordat que la proposta que ha fet de refer el parc Vila Closes de Manresa de dalt a baix, construint un pàrquing subterrani i unaés "com totes les que he fet i faré:des d'un punt de vista tècnic i que respon a les necessitats reals de la gent i de la ciutat".Responent directament a Aloy, ha assegurat que "no veig cap mena de contradicció en fer aquesta proposta després deamb la gent del barri i de la ciutat que així ho reclamen". Davant de l'anunci de retirar les estructures, Bacardit assegura que "sense anar a l’arrel del problema es", i en aquest sentit insisteix en el fet que el barri de la Plaça Catalunya "necessita un gran aparcament perquè hi ha uni necessita tenir una plaça digna”.El candidat de Junts assegura que ja està acostumat als retrets d'Aloy "cada vegada que faig una proposta". "En el seu moment també vaa la ciutat o que hi haguessinquan vaig fer propostes en aquestes dues matèries", ha afirmat. "Moltes vegades tinc la sensació que ERC i el seu candidat segueixen volent construir una, com si a còpia de repetir que no tenim problemes, aquests hagin de desaparèixer”, ha conclòs.